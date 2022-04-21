В Кремле раскрыли планы Путина на Пасху

Президент отпразднует Пасху традиционно
Президент России Владимир Путин на Пасху посетит храм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем, что он посетит храм на Пасху. Он традиционно это делает», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.
В прошлом году президент РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на