В Кремле раскрыли планы Путина на Пасху

Президент отпразднует Пасху традиционно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на Пасху посетит храм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что он посетит храм на Пасху. Он традиционно это делает», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

В прошлом году президент РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.