В Кремле раскрыли планы Путина на Пасху

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президент отпразднует Пасху традиционно Фото:

Президент России Владимир Путин на Пасху посетит храм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что он посетит храм на Пасху. Он традиционно это делает», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

В прошлом году президент РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Президент России Владимир Путин на Пасху посетит храм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы ожидаем, что он посетит храм на Пасху. Он традиционно это делает», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла. В прошлом году президент РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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