22 апреля 2022

Свердловские паломники добыли в Иерусалиме Благодатный огонь. Видео

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Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, вера, пасха, церковная служба, благодатный огонь, богослужене
Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме Фото:

В храме Гроба Господня в Иерусалиме екатеринбургские паломники приняли Благодатный огонь, чтобы доставить его на Урал. Видео с места событий в своем telegram-канале опубликовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Слава Богу, Благодатный огонь сошел! Его приняли руки екатеринбургских паломников, чтобы бережно доставить на Урал. Ждем частицу Святого света из Иерусалима на ночной Пасхальной службе и на общегородском Крестном ходе», — написал митрополит.

Общегородская пасхальная литургия пройдет в ночь на 24 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Ранее глава Екатеринбургской епархии говорил, что прибытие Благодатного огня со Святой земли делает Пасху еще более радостной и светлой.

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме екатеринбургские паломники приняли Благодатный огонь, чтобы доставить его на Урал. Видео с места событий в своем telegram-канале опубликовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Слава Богу, Благодатный огонь сошел! Его приняли руки екатеринбургских паломников, чтобы бережно доставить на Урал. Ждем частицу Святого света из Иерусалима на ночной Пасхальной службе и на общегородском Крестном ходе», — написал митрополит. Общегородская пасхальная литургия пройдет в ночь на 24 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Ранее глава Екатеринбургской епархии говорил, что прибытие Благодатного огня со Святой земли делает Пасху еще более радостной и светлой.
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