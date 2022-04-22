Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В храме Гроба Господня в Иерусалиме екатеринбургские паломники приняли Благодатный огонь, чтобы доставить его на Урал. Видео с места событий в своем telegram-канале опубликовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Слава Богу, Благодатный огонь сошел! Его приняли руки екатеринбургских паломников, чтобы бережно доставить на Урал. Ждем частицу Святого света из Иерусалима на ночной Пасхальной службе и на общегородском Крестном ходе», — написал митрополит.

Общегородская пасхальная литургия пройдет в ночь на 24 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Ранее глава Екатеринбургской епархии говорил, что прибытие Благодатного огня со Святой земли делает Пасху еще более радостной и светлой.