В храме Гроба Господня в Иерусалиме екатеринбургские паломники приняли Благодатный огонь, чтобы доставить его на Урал. Видео с места событий в своем telegram-канале опубликовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
«Слава Богу, Благодатный огонь сошел! Его приняли руки екатеринбургских паломников, чтобы бережно доставить на Урал. Ждем частицу Святого света из Иерусалима на ночной Пасхальной службе и на общегородском Крестном ходе», — написал митрополит.
Общегородская пасхальная литургия пройдет в ночь на 24 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Ранее глава Екатеринбургской епархии говорил, что прибытие Благодатного огня со Святой земли делает Пасху еще более радостной и светлой.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме екатеринбургские паломники приняли Благодатный огонь, чтобы доставить его на Урал. Видео с места событий в своем telegram-канале опубликовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Слава Богу, Благодатный огонь сошел! Его приняли руки екатеринбургских паломников, чтобы бережно доставить на Урал. Ждем частицу Святого света из Иерусалима на ночной Пасхальной службе и на общегородском Крестном ходе», — написал митрополит. Общегородская пасхальная литургия пройдет в ночь на 24 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Ранее глава Екатеринбургской епархии говорил, что прибытие Благодатного огня со Святой земли делает Пасху еще более радостной и светлой.