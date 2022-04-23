23 апреля 2022

Екатеринбуржец обматерил военных во время крестного хода. Видео

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Прибытие благодатного огня. Екатеринбург
Екатеринбуржец высказался в адрес военных Фото:

Во время Пасхального крестного хода один из екатерибуржцев обругал кадетов за то, что они, по его мнению, шли не в ногу. Об инциденте сообщил telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга».

«Что вы не в ногу идете?», — крикнул один из прохожих суворовцам, которые двигались в составе колонны во время крестного хода. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга».

Прохожие ответили мужчине, что сейчас не парад, и военные не обязаны идти строевым шагом. При этом барабанщики из суворовского училища маршировали во время всего шествия.

Ранее URA.RU пояснял какие улицы будут перекрыты во время Пасхального крестного хода. В честь праздника на улицах Екатеринбурга появились огромные яйца из роз.

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Во время Пасхального крестного хода один из екатерибуржцев обругал кадетов за то, что они, по его мнению, шли не в ногу. Об инциденте сообщил telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». «Что вы не в ногу идете?», — крикнул один из прохожих суворовцам, которые двигались в составе колонны во время крестного хода. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга». Прохожие ответили мужчине, что сейчас не парад, и военные не обязаны идти строевым шагом. При этом барабанщики из суворовского училища маршировали во время всего шествия. Ранее URA.RU пояснял какие улицы будут перекрыты во время Пасхального крестного хода. В честь праздника на улицах Екатеринбурга появились огромные яйца из роз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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