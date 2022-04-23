Екатеринбуржец высказался в адрес военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Во время Пасхального крестного хода один из екатерибуржцев обругал кадетов за то, что они, по его мнению, шли не в ногу. Об инциденте сообщил telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга».

«Что вы не в ногу идете?», — крикнул один из прохожих суворовцам, которые двигались в составе колонны во время крестного хода. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга».

Прохожие ответили мужчине, что сейчас не парад, и военные не обязаны идти строевым шагом. При этом барабанщики из суворовского училища маршировали во время всего шествия.

Ранее URA.RU пояснял какие улицы будут перекрыты во время Пасхального крестного хода. В честь праздника на улицах Екатеринбурга появились огромные яйца из роз.