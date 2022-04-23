Во время Пасхального крестного хода один из екатерибуржцев обругал кадетов за то, что они, по его мнению, шли не в ногу. Об инциденте сообщил telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга».
«Что вы не в ногу идете?», — крикнул один из прохожих суворовцам, которые двигались в составе колонны во время крестного хода. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга».
Прохожие ответили мужчине, что сейчас не парад, и военные не обязаны идти строевым шагом. При этом барабанщики из суворовского училища маршировали во время всего шествия.
Во время Пасхального крестного хода один из екатерибуржцев обругал кадетов за то, что они, по его мнению, шли не в ногу. Об инциденте сообщил telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». «Что вы не в ногу идете?», — крикнул один из прохожих суворовцам, которые двигались в составе колонны во время крестного хода. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга». Прохожие ответили мужчине, что сейчас не парад, и военные не обязаны идти строевым шагом. При этом барабанщики из суворовского училища маршировали во время всего шествия. Ранее URA.RU пояснял какие улицы будут перекрыты во время Пасхального крестного хода. В честь праздника на улицах Екатеринбурга появились огромные яйца из роз.