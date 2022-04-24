Лидера челябинской ОПГ не отпустили из колонии

Роман Килиевич отбывает 11-летний срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд по представлению прокурора отменил решение Калининского районного суда о замене наказания на более мягкое автоугонщику Роману Килиевичу, из-за банды которого едва не попали в колонию руководители и сотрудники уголовного розыска полицейского главка. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.

«Осужденный ранее неоднократно судим, отбывает наказание в колонии общего режима за кражи автомобилей. Постановлением Калининского районного суда неотбытая осужденным часть наказания необоснованно, по мнению прокурора, заменена более мягким видом наказания на срок 3 года 1 месяц 12 дней без указания его вида, а также без учета сведений о личности осужденного и его поведении, а также оценки факта отсутствия со стороны осужденного надлежащего возмещения ущерба потерпевшим», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В результате прокурор обжаловал решение суда. Апелляционное представление удовлетворено. Постановление отменено. Ранее суд уже менял Роману Килиевичу 11-летний срок в колонии на исправительные работы. Это решение также было отменено.

ОПГ Килиевича была продвинута технически: оборудование стоимостью в несколько миллионов рублей позволяло им преодолевать защиту автомобилей премиум-сегмента. Ущерб составил десятки миллионов рублей, при задержании банды были обнаружены сразу пять иномарок.

Расследование дела затормозилось, когда преступники оговорили замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области Андрея Меньшенина, оперативников Дениса Кольцова и Михаила Бугаева — полицейские были задержаны, против них возбудили уголовное дело. Однако оно развалилось после задержания Килиевича и его сообщников. Затем ФСБ при передаче 5-миллионной взятки задержала и работавшего на них адвоката Олега Зайцева.

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