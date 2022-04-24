24 апреля 2022

ФСБ поймала челябинку, нажившуюся на нацпроекте

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Суд вынес мошеннице приговор в виде условного срока Фото:

Жительница города Копейска с помощью поддельного диплома похитила миллион рублей из средств, выделенных на нацпроект «Образование». Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по Челябинской области.

В сентябре 2020 года женщина по поддельном диплому устроилась учителем сельской школы Карталинского района. Получив выплату в 1 млн рублей по программе «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Образование», она скрылась, похитив деньги», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление выявлено сотрудниками ФСБ, женщину задержали. Суд приговорил к лишению свободы на два года условно. Также ей придется вернуть государству похищенную сумму.

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Жительница города Копейска с помощью поддельного диплома похитила миллион рублей из средств, выделенных на нацпроект «Образование». Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по Челябинской области. В сентябре 2020 года женщина по поддельном диплому устроилась учителем сельской школы Карталинского района. Получив выплату в 1 млн рублей по программе «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Образование», она скрылась, похитив деньги», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Преступление выявлено сотрудниками ФСБ, женщину задержали. Суд приговорил к лишению свободы на два года условно. Также ей придется вернуть государству похищенную сумму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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