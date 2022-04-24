ФСБ поймала челябинку, нажившуюся на нацпроекте

Суд вынес мошеннице приговор в виде условного срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница города Копейска с помощью поддельного диплома похитила миллион рублей из средств, выделенных на нацпроект «Образование». Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по Челябинской области.

В сентябре 2020 года женщина по поддельном диплому устроилась учителем сельской школы Карталинского района. Получив выплату в 1 млн рублей по программе «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Образование», она скрылась, похитив деньги», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление выявлено сотрудниками ФСБ, женщину задержали. Суд приговорил к лишению свободы на два года условно. Также ей придется вернуть государству похищенную сумму.