Генпродюсер «Нового радио» предложил наказать Spotify. «Нужны зеркальные меры»

01 мая 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Емельянов предложил ввести зеркальные меры против Spotify Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности России стоит зеркально ответить и на действия зарубежных стриминговых сервисов и площадок, отказавшихся работать на территории страны из-за событий на Украине. Таким мнением с URA.RU поделился генеральный продюсер «Нового радио», гендиректор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов. По его мнению, карательные меры необходимо принять в отношении сервиса Spotify, а также ряда «пиратских» радиостанций Украины. «Вопрос авторских прав, лицензионных соглашений и исполнения контрактов — он достаточно спорный. Тот же Spotify и ряд стриминговых площадок получили с российских пользователей деньги, а потом в одностороннем порядке, не вернув эти деньги, заморозили подписки», — заявил Емельянов. По его словам, в отношении таких площадок России следует применить «зеркальные» меры. Санкции необходимо ввести и против ряда «пиратских» радиостанций Украины, считает продюсер. «На Украине все эти годы пиратским образом существовали радиостанции „Европа плюс Украина“, „Ретро FM Украина“. Они не платили никакие отчисления, просто украли бренды и все. И мировому сообществу на это было наплевать», — пояснил он. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В марте о приостановке своей деятельности заявил Spotife. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионов людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

России стоит зеркально ответить и на действия зарубежных стриминговых сервисов и площадок, отказавшихся работать на территории страны из-за событий на Украине. Таким мнением с URA.RU поделился генеральный продюсер «Нового радио», гендиректор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов. По его мнению, карательные меры необходимо принять в отношении сервиса Spotify, а также ряда «пиратских» радиостанций Украины. «Вопрос авторских прав, лицензионных соглашений и исполнения контрактов — он достаточно спорный. Тот же Spotify и ряд стриминговых площадок получили с российских пользователей деньги, а потом в одностороннем порядке, не вернув эти деньги, заморозили подписки», — заявил Емельянов. По его словам, в отношении таких площадок России следует применить «зеркальные» меры. Санкции необходимо ввести и против ряда «пиратских» радиостанций Украины, считает продюсер. «На Украине все эти годы пиратским образом существовали радиостанции „Европа плюс Украина“, „Ретро FM Украина“. Они не платили никакие отчисления, просто украли бренды и все. И мировому сообществу на это было наплевать», — пояснил он. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В марте о приостановке своей деятельности заявил Spotife. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионов людей.