04 мая 2022

Терапевт Божко предупредила о риске слепоты из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинская область, газета, старость, очки, зрение, слепота, архив, окулист
Зрение может не вернуться к привычным показателям после COVID, сказала Светлана Божко Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Человек может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва во время коронавируса. Об этом URA.RU рассказала терапевт врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко.

«Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса. Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты», — сообщила Светлана Божко.

По ее словам, зрение может уже не восстановиться. «Шансы на полное восстановление зависят от степени органических изменений зрительного аппарата и своевременности обращения к врачу. При длительно существующей ретинопатии (патология нарушения зрения, вызванная поражением сетчатки) или тромбозе есть риск необратимых изменений, после которых не удастся вернуть зрение к показателям „до болезни“. Поэтому даже при незначительных офтальмологических симптомах на фоне COVID-19 нужно проконсультироваться с врачом», — предупредила терапевт.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что последствия коронавируса непредсказуемы и проявляются во всем организме. Как отметил невролог Сергей Длин, россиянам, перенесшим COVID необходимы обследование и реабилитация.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Человек может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва во время коронавируса. Об этом URA.RU рассказала терапевт врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко. «Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса. Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты», — сообщила Светлана Божко. По ее словам, зрение может уже не восстановиться. «Шансы на полное восстановление зависят от степени органических изменений зрительного аппарата и своевременности обращения к врачу. При длительно существующей ретинопатии (патология нарушения зрения, вызванная поражением сетчатки) или тромбозе есть риск необратимых изменений, после которых не удастся вернуть зрение к показателям „до болезни“. Поэтому даже при незначительных офтальмологических симптомах на фоне COVID-19 нужно проконсультироваться с врачом», — предупредила терапевт. Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что последствия коронавируса непредсказуемы и проявляются во всем организме. Как отметил невролог Сергей Длин, россиянам, перенесшим COVID необходимы обследование и реабилитация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...