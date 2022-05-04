Терапевт Божко предупредила о риске слепоты из-за коронавируса

Человек может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва во время коронавируса. Об этом URA.RU рассказала терапевт врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко.
«Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса. Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты», — сообщила Светлана Божко.
По ее словам, зрение может уже не восстановиться. «Шансы на полное восстановление зависят от степени органических изменений зрительного аппарата и своевременности обращения к врачу. При длительно существующей ретинопатии (патология нарушения зрения, вызванная поражением сетчатки) или тромбозе есть риск необратимых изменений, после которых не удастся вернуть зрение к показателям „до болезни“. Поэтому даже при незначительных офтальмологических симптомах на фоне COVID-19 нужно проконсультироваться с врачом», — предупредила терапевт.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что последствия коронавируса непредсказуемы и проявляются во всем организме. Как отметил невролог Сергей Длин, россиянам, перенесшим COVID необходимы обследование и реабилитация.
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Человек может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва во время коронавируса. Об этом URA.RU рассказала терапевт врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко. «Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса. Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты», — сообщила Светлана Божко. По ее словам, зрение может уже не восстановиться. «Шансы на полное восстановление зависят от степени органических изменений зрительного аппарата и своевременности обращения к врачу. При длительно существующей ретинопатии (патология нарушения зрения, вызванная поражением сетчатки) или тромбозе есть риск необратимых изменений, после которых не удастся вернуть зрение к показателям „до болезни“. Поэтому даже при незначительных офтальмологических симптомах на фоне COVID-19 нужно проконсультироваться с врачом», — предупредила терапевт. Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что последствия коронавируса непредсказуемы и проявляются во всем организме. Как отметил невролог Сергей Длин, россиянам, перенесшим COVID необходимы обследование и реабилитация.