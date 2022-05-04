Терапевт Божко предупредила о риске слепоты из-за коронавируса

05 мая 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Зрение может не вернуться к привычным показателям после COVID, сказала Светлана Божко Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человек может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва во время коронавируса. Об этом URA.RU рассказала терапевт врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко. «Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса. Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты», — сообщила Светлана Божко. По ее словам, зрение может уже не восстановиться. «Шансы на полное восстановление зависят от степени органических изменений зрительного аппарата и своевременности обращения к врачу. При длительно существующей ретинопатии (патология нарушения зрения, вызванная поражением сетчатки) или тромбозе есть риск необратимых изменений, после которых не удастся вернуть зрение к показателям „до болезни“. Поэтому даже при незначительных офтальмологических симптомах на фоне COVID-19 нужно проконсультироваться с врачом», — предупредила терапевт. Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что последствия коронавируса непредсказуемы и проявляются во всем организме. Как отметил невролог Сергей Длин, россиянам, перенесшим COVID необходимы обследование и реабилитация. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Человек может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва во время коронавируса. Об этом URA.RU рассказала терапевт врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко. «Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса. Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты», — сообщила Светлана Божко. По ее словам, зрение может уже не восстановиться. «Шансы на полное восстановление зависят от степени органических изменений зрительного аппарата и своевременности обращения к врачу. При длительно существующей ретинопатии (патология нарушения зрения, вызванная поражением сетчатки) или тромбозе есть риск необратимых изменений, после которых не удастся вернуть зрение к показателям „до болезни“. Поэтому даже при незначительных офтальмологических симптомах на фоне COVID-19 нужно проконсультироваться с врачом», — предупредила терапевт. Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что последствия коронавируса непредсказуемы и проявляются во всем организме. Как отметил невролог Сергей Длин, россиянам, перенесшим COVID необходимы обследование и реабилитация.