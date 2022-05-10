Посол России в Польше поставил на место провоцирующего журналиста

11 мая 2022 в 04:59 Размер текста - 17 +

Польский журналист местного телеканала TVN SA попытался спровоцировать российского посла в Варшаве Сергея Андреева после нападения на него в День Победы, заявив, что жидкость, которой его облили, якобы символизирует «кровь украинского народа». Дипломат не поддался на провокацию и парировал нападки корреспондента. Польский журналист спросил Сергея Андреева, что он чувствует после нападения, заявив, что жидкость, которой облили дипломата, символизирует «кровь украинского народа», передает телеканал 360. «На мне сироп. Он символизирует инсценировку. Инсценировку тут и инсценировку в Буче», — ответил посол РФ на провокационное заявление корреспондента. Ранее сообщалось, что 9 Мая на Сергея Андреева совершили нападение, когда посол РФ пришел возложить цветы на кладбище советских солдат. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент продемонстрировал курс Запада на возрождение фашизма. В польском внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность из-за нападения на российского посла. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский оправдал нападение на Андреева тем, что ему не рекомендовали возлагать цветы в Варшаве. Трагедия в Буче случилась в начале апреля. В сети и западных СМИ стали распространяться кадры с трупами мирных жителей. На Западе стали заявлять, что убийством граждан занимались российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком. Президент РФ Владимир Путин заявил, что знает, кто устроил провокацию в Буче.