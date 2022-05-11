Многие СМИ опубликовали новость о логотипе-победителе со ссылкой на пресс-службу администрации Фото: Размик Закарян © URA.RU

На сайте администрации Екатеринбурга появилась новость о том, что жители города выбрали символ к его 300-летию. Однако спустя некоторое время новость пропала с сайта. Информацию об том подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Новость ошибочная, итоги не подводятся до тех пор, пока конкурсная комиссия не объявит результаты», — сообщили в администрации. Также они добавили, что комиссия выберет окончательного победителя 12 или 13 мая. Призер получит вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

В удаленной новости на сайте администрации была информация о том, что победителем стала работа под номером «2», за которую проголосовал 2977 жителей Екатеринбурга. Всего же в голосовании приняли участие 7 700 екатеринбуржцев, выбирали они среди 10 логотипов. Пресс-служба администрации Екатеринбурга подчеркнула, что, несмотря на то, что новость была выставлена по ошибке, результат конкурса может остаться тем же, что был указан в пресс-релизе.

Голосование за логотип к 300-летию Екатеринбурга стартовало 28 апреля и завершилось 10 мая. Проходило оно на сайте администрации города.

Это логотип стал лидером среди горожан Екатеринбурга, судя по удаленной новости Пресс-служба администрации Екатеринбурга