В Златоусте не могут поделить мусор

В Златоусте (Челябинская область) обострился спор между мэрией и коммунальщиками по поводу содержания контейнерных площадок. Власти считают, что платить должны горожане. С этим не согласился совет старших домов крупнейшей управляющей компании.
«Чтобы юридически оправдать это ноу-хау, надо заставить жителей провести межевание, потратив на это кучу времени и денег со счета дома. Выделить место на отмежеванной территории для мусорной площадки, потеснив места отдыха, спортивные и детские элементы. Обеспечить подъезд мусоровоза, отхватив для этого еще часть территории двора», — пишет в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба компании «Златситисервис».
У администрации Златоуста — свои доводы. В пресс-службе мэрии заявили URA.RU, что приводят существующую практику к требованиям федерального законодательства. Власти ссылаются на постановление правительства и Госстроя РФ, предписывающие организациям, обслуживающим жилой фонд, устанавливать и содержать в исправном состоянии контейнеры для отходов.
«Обязательства по содержанию площадок сбора твердых коммунальных отходов возложены на управляющие компании. Администрация Златоуста требует от УК соблюдать федеральное законодательство. А с теми, кто не согласен, вопрос решается в суде», — сказали в администрации Златоуста.
Сейчас контейнерные площадки расположены в Златоусте в местах общего пользования. В «Златситисервисе» подсчитали, что в случае передачи их на баланс этих объектов, затраты на установку каждого из них составят 400-450 тысяч рублей.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог»
В Златоусте (Челябинская область) обострился спор между мэрией и коммунальщиками по поводу содержания контейнерных площадок. Власти считают, что платить должны горожане. С этим не согласился совет старших домов крупнейшей управляющей компании. «Чтобы юридически оправдать это ноу-хау, надо заставить жителей провести межевание, потратив на это кучу времени и денег со счета дома. Выделить место на отмежеванной территории для мусорной площадки, потеснив места отдыха, спортивные и детские элементы. Обеспечить подъезд мусоровоза, отхватив для этого еще часть территории двора», — пишет в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба компании «Златситисервис». У администрации Златоуста — свои доводы. В пресс-службе мэрии заявили URA.RU, что приводят существующую практику к требованиям федерального законодательства. Власти ссылаются на постановление правительства и Госстроя РФ, предписывающие организациям, обслуживающим жилой фонд, устанавливать и содержать в исправном состоянии контейнеры для отходов. «Обязательства по содержанию площадок сбора твердых коммунальных отходов возложены на управляющие компании. Администрация Златоуста требует от УК соблюдать федеральное законодательство. А с теми, кто не согласен, вопрос решается в суде», — сказали в администрации Златоуста. Сейчас контейнерные площадки расположены в Златоусте в местах общего пользования. В «Златситисервисе» подсчитали, что в случае передачи их на баланс этих объектов, затраты на установку каждого из них составят 400-450 тысяч рублей.