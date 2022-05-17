В Златоусте не могут поделить мусор

Жители Златоуста не готовы платить за содержание контейнерных площадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) обострился спор между мэрией и коммунальщиками по поводу содержания контейнерных площадок. Власти считают, что платить должны горожане. С этим не согласился совет старших домов крупнейшей управляющей компании.

«Чтобы юридически оправдать это ноу-хау, надо заставить жителей провести межевание, потратив на это кучу времени и денег со счета дома. Выделить место на отмежеванной территории для мусорной площадки, потеснив места отдыха, спортивные и детские элементы. Обеспечить подъезд мусоровоза, отхватив для этого еще часть территории двора», — пишет в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба компании «Златситисервис».

У администрации Златоуста — свои доводы. В пресс-службе мэрии заявили URA.RU, что приводят существующую практику к требованиям федерального законодательства. Власти ссылаются на постановление правительства и Госстроя РФ, предписывающие организациям, обслуживающим жилой фонд, устанавливать и содержать в исправном состоянии контейнеры для отходов.

«Обязательства по содержанию площадок сбора твердых коммунальных отходов возложены на управляющие компании. Администрация Златоуста требует от УК соблюдать федеральное законодательство. А с теми, кто не согласен, вопрос решается в суде», — сказали в администрации Златоуста.

Сейчас контейнерные площадки расположены в Златоусте в местах общего пользования. В «Златситисервисе» подсчитали, что в случае передачи их на баланс этих объектов, затраты на установку каждого из них составят 400-450 тысяч рублей.