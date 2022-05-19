В Тюменской области резко снизилось производство молока и мяса

20 мая 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

В Тюменской области объемы производства молока упали на 20% Фото: Анна Майорова © URA.RU По сравнению с 2021 годом, в Тюменской области на 20,7% сократилось производство молока и на 15,7% — мяса и субпродуктов из домашней птицы. Такие данные опубликованы на официальном сайте Тюменьстата. С января по март 2022 года в регионе было произведено 30, 6 тыс. тонн молока, что на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «С января по март 2022 года в Тюменской области мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы произведено 10076 тонн. В % к соответствующему периоду предыдущего года — 84,3%. Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания — 30696 тонн. В % к соответствующему периоду предыдущего года — 79,3%», — указано на официальном сайте Тюменьстата. При этом в Тюменской области на 50% выросли показатели по производству бутилированной минеральной воды. На 5,9% увеличились объемы изготовления кисломолочных продуктов (кроме творога и продуктов из творога). Производство готовых металлических изделий выросло на 47,7%, а электрического оборудования — упало на 6,7%

По сравнению с 2021 годом, в Тюменской области на 20,7% сократилось производство молока и на 15,7% — мяса и субпродуктов из домашней птицы. Такие данные опубликованы на официальном сайте Тюменьстата. С января по март 2022 года в регионе было произведено 30, 6 тыс. тонн молока, что на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «С января по март 2022 года в Тюменской области мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы произведено 10076 тонн. В % к соответствующему периоду предыдущего года — 84,3%. Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания — 30696 тонн. В % к соответствующему периоду предыдущего года — 79,3%», — указано на официальном сайте Тюменьстата. При этом в Тюменской области на 50% выросли показатели по производству бутилированной минеральной воды. На 5,9% увеличились объемы изготовления кисломолочных продуктов (кроме творога и продуктов из творога). Производство готовых металлических изделий выросло на 47,7%, а электрического оборудования — упало на 6,7%