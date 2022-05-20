Челябинский губернатор рассказал о судьбе медведя из кафе

Медведь будет жить в вольере с душем и бассейном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медведь Малыш из придорожного кафе под Саткой (Челябинская область) доставлен в челябинский зоопарк. Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, кафе закрылось, здоровье и жизнь животного оказались под угрозой.

«Надеюсь, „приключения“ Малыша закончились и здесь он нашел свой дом. Выглядит медведь довольным, осваивается. Спасибо волонтерам и всем, кто все эти годы принимал участие в его судьбе!», — написал губернатор в своем telegram-канале.

В мае 2012 года в соцсетях появились первые жалобы, что четырехлетний медведь Малыш умирает в клетке при одном из кафе на трассе Москва-Челябинск в районе города Сатка. Владелец кафе тогда рассказал, что проезжавший цирк из Кургана продал ему двухлетнего медвежонка. Зоологи и ветеринары проверили животное, оказалось, что ему ничего не угрожает.

После закрытия кафе медведя решили поместить в зоопарк, где ему выделили вольер площадью 80 квадратных метров в с душем и бассейном. Сегодня зоологи доставили медведя в зоопарк. Теперь его ждет период адаптации.