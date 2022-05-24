Из-за санкций челябинское молоко разольют в пластик

В Челябинске санкции отразились на молочной упаковке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейший производитель молока Челябинской области АО «РОСМОЛ» уже в начале июня откажется от картонной упаковки в пользу пластиковых бутылок. Через 7-10 дней продукцию начнут продавать в 1,5-литровой таре, сообщили URA.RU в компании.

«В настоящее время из-за введенных санкций и ухода из России крупных производителей картонной упаковки возникли сложности с поставками картонной упаковки для молочной продукции. Мы нашли выход из сложившейся ситуации. В ближайшее время на полках появится молоко „семейного формата“ в альтернативной упаковке: пластиковые бутылки емкостью 1,5 литра», — предупредили в пресс-службе компании «РОСМОЛ».

Производитель создает продукцию под брендом «Первый Вкус». Заводы находятся в Челябинске, Магнитогорске и Чебаркуле. По оценкам специалистов, «РОСМОЛ» занимает долю примерно в 60% рынка молока Челябинской области. До сего момента он разливал продукцию в 1,5-литровую картонную упаковку Pure-Pak финского производителя, отечественную литровую тару и пластиковые емкости по 930 граммов.

В ассортиментной матрице магазинов продукция в новой упаковке появится через 7-10 дней. Это связано с производственным циклом компании. В связи с более низкой стоимостью пластиковой бутылки у производителя появится возможность проводить более выгодные для покупателей маркетинговые акции, снижая цену продукта.