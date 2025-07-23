«Удар будет по Закавказью»: предсказание Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке сбывается

Жириновский предсказал последствия конфликта на Ближнем Востоке
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Жириновский отмечал, что беженцы устремятся в Азербайджан и Грузию
Жириновский отмечал, что беженцы устремятся в Азербайджан и Грузию Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Заявление 2013 года бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о рисках масштабного конфликта на Ближнем Востоке и его последствиях для Кавказа стало сбываться. Об этом сообщил «Царьград».

«Удар будет по Закавказью», — заявлял Жириновский. Его слова передает «Царьград». Он отмечал, что в случае нападения на Иран миллионы беженцев устремятся на север — в первую очередь в Азербайджан и Грузию, то есть к южным границам России. Такое развитие событий создаст серьезное давление на Закавказье: опыт миграционных волн в Европе показал, к каким беспорядкам это может привести.

Сегодня ситуация в регионе развивается по похожему сценарию — Иран подвергается атакам, вокруг его ядерных объектов идут боевые действия. Если конфликт разгорится с новой силой, Южный Кавказ станет основным маршрутом для беженцев. Жириновский подчеркивал, что уязвимость России не ограничивается Украиной: напряженность на Кавказе остается значительной, а отношения с Азербайджаном заметно ухудшились. Его предупреждения о необходимости уделять особое внимание ситуации на южных рубежах страны с годами приобретают все большую актуальность.

Ранее президент России Владимир Путин также предупреждал о риске масштабной войны из-за конфликта между Израилем и Ираном, отмечая, что подобное развитие событий может привести к глобальному военному противостоянию. Международные эксперты и зарубежные СМИ подчеркивали, что многие прогнозы российского лидера уже сбылись, а эскалация на Ближнем Востоке требует срочных мер по урегулированию ситуации.

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Заявление 2013 года бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о рисках масштабного конфликта на Ближнем Востоке и его последствиях для Кавказа стало сбываться. Об этом сообщил «Царьград». «Удар будет по Закавказью», — заявлял Жириновский. Его слова передает «Царьград». Он отмечал, что в случае нападения на Иран миллионы беженцев устремятся на север — в первую очередь в Азербайджан и Грузию, то есть к южным границам России. Такое развитие событий создаст серьезное давление на Закавказье: опыт миграционных волн в Европе показал, к каким беспорядкам это может привести. Сегодня ситуация в регионе развивается по похожему сценарию — Иран подвергается атакам, вокруг его ядерных объектов идут боевые действия. Если конфликт разгорится с новой силой, Южный Кавказ станет основным маршрутом для беженцев. Жириновский подчеркивал, что уязвимость России не ограничивается Украиной: напряженность на Кавказе остается значительной, а отношения с Азербайджаном заметно ухудшились. Его предупреждения о необходимости уделять особое внимание ситуации на южных рубежах страны с годами приобретают все большую актуальность. Ранее президент России Владимир Путин также предупреждал о риске масштабной войны из-за конфликта между Израилем и Ираном, отмечая, что подобное развитие событий может привести к глобальному военному противостоянию. Международные эксперты и зарубежные СМИ подчеркивали, что многие прогнозы российского лидера уже сбылись, а эскалация на Ближнем Востоке требует срочных мер по урегулированию ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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