В Перми угнанный мотоцикл нашли в квартире на седьмом этаже. Фото

28 мая 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Пермяк затащил чужой мотоцикл в квартиру на седьмой этаж Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские полицейские обнаружили пропавший с места парковки мотоцикл в квартире у жителя столицы Прикамья. Молодой человек укатил мотосредство, а затем поднял транспорт в свою квартиру на седьмом этаже. Об этом рассказали городском отделе МВД. «В ночь на 23 мая он [злоумышленник] увидел на стоянке припаркованный мотоцикл и решил прокатиться на нем. Откатил его до соседнего дома, но не смог завести. Тогда он решил скрыть следы преступления и спрятал мотоцикл в своей квартире на 7 этаже», — говорится в сообщении полицейских. Завладеть чужим мотоциклом решил ранее судимый 21-летний житель Перми. О похищенном транспорте в полицию заявила 22-летняя хозяйка, которая припарковала свой Suzuki возле дома на ночь. Утром мотоцикла не оказалось, и она сообщила об угоне в полицию. Сотрудники правопорядка оперативно нашли пропажу. Ущерб составил 350 тысяч рублей. В настоящее время транспорт передали хозяйке. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту угона. Ранее URA.RU сообщало, что пермская Госавтоинспекция вывела на дороги мотопатрули. Также пермские водители стали опасаться угонов своих автомобилей. Таковых автолюбителей насчитывается около 43%. Житель Перми поднял угнанный мотоцикл в квартиру на седьмой этаж фото Управления МВД России по г. Перми

Пермские полицейские обнаружили пропавший с места парковки мотоцикл в квартире у жителя столицы Прикамья. Молодой человек укатил мотосредство, а затем поднял транспорт в свою квартиру на седьмом этаже. Об этом рассказали городском отделе МВД. «В ночь на 23 мая он [злоумышленник] увидел на стоянке припаркованный мотоцикл и решил прокатиться на нем. Откатил его до соседнего дома, но не смог завести. Тогда он решил скрыть следы преступления и спрятал мотоцикл в своей квартире на 7 этаже», — говорится в сообщении полицейских. Завладеть чужим мотоциклом решил ранее судимый 21-летний житель Перми. О похищенном транспорте в полицию заявила 22-летняя хозяйка, которая припарковала свой Suzuki возле дома на ночь. Утром мотоцикла не оказалось, и она сообщила об угоне в полицию. Сотрудники правопорядка оперативно нашли пропажу. Ущерб составил 350 тысяч рублей. В настоящее время транспорт передали хозяйке. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту угона. Ранее URA.RU сообщало, что пермская Госавтоинспекция вывела на дороги мотопатрули. Также пермские водители стали опасаться угонов своих автомобилей. Таковых автолюбителей насчитывается около 43%.