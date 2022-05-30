Челябинский бизнес получит льготы за научные разработки

Алексей Текслер завил о поддержке науки и предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области предприятия, осуществляющие научные и исследовательские разработки, получат минимальные налоговые ставки, если депутаты регионального заксобрания проголосуют за это предложение. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил 31 мая во дворце спорта «Юность», обращаясь к элитам и жителям области, передает корреспондент URA.RU.

«Я внес в Заксобрание области законопроект о дополнительном снижении ставок по упрощенной системе налогообложения для ряда секторов экономики. Речь идет, в том числе, об установлении минимальных возможных ставок для предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере обрабатывающих производств (кроме производства подакцизных товаров), научных исследований и разработок», — заявил Текслер.

Губернатор отметил, что идея законопроекта — это совместная работа с деловыми объединениями, в том числе «Опорой России» в рамках комиссии Госсовета. Этот законопроект планируется к принятию сегодня и Текслер попросил депутатов ЗСО также его поддержать.

31 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступает с обращением о результатах деятельности Правительства региона за 2021 год. На посту губернатора Текслер в четвертый раз выступает с обращением к депутатам регионального парламента и жителям региона.