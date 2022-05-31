«Аэрофлот» запустил первый прямой рейс из Екатеринбурга в Сочи. Фото

01 июня 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» будет летать из Екатеринбурга в Сочи ежедневно, минуя Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сегодня, 1 июня, авиакомпания «Аэрофлот» запустила первый рейс из Екатеринбурга в Сочи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся в Кольцово. «Сегодня из Екатеринбурга отправляется первый рейс национального авиаперевозчика на главный российский черноморский курорт — в Сочи», — передает корреспондент. Полеты будут выполнятся на самолетах Airbus A320 ежедневно. Из Екатеринбурга самолет будет отправляться в 9.00, прилет в Сочи планируется в 11.00. Исключением в расписании станет вторник — в этот день недели вылет из Кольцово будет в 09.15, прибытие — в 11.15. Время в расписании указано местное. Планируется, что из Екатеринбурга в Сочи будет летать пять авиакомпаний, всего будет выполняться до 11 рейсов в сутки. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 1 июня запускает прямые рейсы в Сочи из девяти городов России, в число которых вошли Тюмень и Екатеринбург. Новая программа перелетов позволит пассажирам из регионов вылететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Сегодня, 1 июня, авиакомпания «Аэрофлот» запустила первый рейс из Екатеринбурга в Сочи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся в Кольцово. «Сегодня из Екатеринбурга отправляется первый рейс национального авиаперевозчика на главный российский черноморский курорт — в Сочи», — передает корреспондент. Полеты будут выполнятся на самолетах Airbus A320 ежедневно. Из Екатеринбурга самолет будет отправляться в 9.00, прилет в Сочи планируется в 11.00. Исключением в расписании станет вторник — в этот день недели вылет из Кольцово будет в 09.15, прибытие — в 11.15. Время в расписании указано местное. Планируется, что из Екатеринбурга в Сочи будет летать пять авиакомпаний, всего будет выполняться до 11 рейсов в сутки. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 1 июня запускает прямые рейсы в Сочи из девяти городов России, в число которых вошли Тюмень и Екатеринбург. Новая программа перелетов позволит пассажирам из регионов вылететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву.