31 мая 2022

«Аэрофлот» запустил первый прямой рейс из Екатеринбурга в Сочи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Аэрофлот» будет летать из Екатеринбурга в Сочи ежедневно, минуя Москву Фото:

Сегодня, 1 июня, авиакомпания «Аэрофлот» запустила первый рейс из Екатеринбурга в Сочи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся в Кольцово.

«Сегодня из Екатеринбурга отправляется первый рейс национального авиаперевозчика на главный российский черноморский курорт — в Сочи», — передает корреспондент. Полеты будут выполнятся на самолетах Airbus A320 ежедневно.

Из Екатеринбурга самолет будет отправляться в 9.00, прилет в Сочи планируется в 11.00. Исключением в расписании станет вторник — в этот день недели вылет из Кольцово будет в 09.15, прибытие — в 11.15. Время в расписании указано местное. Планируется, что из Екатеринбурга в Сочи будет летать пять авиакомпаний, всего будет выполняться до 11 рейсов в сутки.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 1 июня запускает прямые рейсы в Сочи из девяти городов России, в число которых вошли Тюмень и Екатеринбург. Новая программа перелетов позволит пассажирам из регионов вылететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву.

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Сегодня, 1 июня, авиакомпания «Аэрофлот» запустила первый рейс из Екатеринбурга в Сочи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся в Кольцово. «Сегодня из Екатеринбурга отправляется первый рейс национального авиаперевозчика на главный российский черноморский курорт — в Сочи», — передает корреспондент. Полеты будут выполнятся на самолетах Airbus A320 ежедневно. Из Екатеринбурга самолет будет отправляться в 9.00, прилет в Сочи планируется в 11.00. Исключением в расписании станет вторник — в этот день недели вылет из Кольцово будет в 09.15, прибытие — в 11.15. Время в расписании указано местное. Планируется, что из Екатеринбурга в Сочи будет летать пять авиакомпаний, всего будет выполняться до 11 рейсов в сутки. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 1 июня запускает прямые рейсы в Сочи из девяти городов России, в число которых вошли Тюмень и Екатеринбург. Новая программа перелетов позволит пассажирам из регионов вылететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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