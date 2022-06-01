ДТП произошло на выезде из Екатеринбурга в сторону Березовского Фото: ОГИБДД ОМВД России по Березовскому, vk.com

В Екатеринбурге 34-летняя женщина за рулем Opel Astra при развороте не уступила дорогу проезжающей мимо машине и столкнулась с ней. В результате аварии виновницу аварии увезли в больницу с переломом костей таза, пострадал также один из трех несовершеннолетних пассажиров, сообщает отделение ГИБДД по городу Березовский (Свердловская область) в официальной группе «ВКонтакте».

«1 июня около 19:45 по адресу Березовский тракт, 4 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Opel Astra, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Березовского, при развороте с правой полосы на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу попутной машине Honda. В результате происшествия пострадали водитель Opel и ее восьмилетний пассажир», — говорится в сообщении ГИБДД.

Владелицу Opel госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом костей таза. Восьмилетний пассажир получил ссадины на лице, он сидел на заднем сидении посередине и не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы установили, что в машине находились еще двое детей. Они были пристегнуты. В отношении владелицы Opel составили административный протокол за нарушение правил перевозки детей.

Авария произошла на выезде из Екатеринбурга Фото: ОГИБДД ОМВД России по г. Березовскому, vk.com

Водитель Opel при развороте не уступила дорогу другой машине Фото: ОГИБДД ОМВД России по г. Березовскому, vk.com

В аварии пострадали два человека Фото: ОГИБДД ОМВД России по г. Березовскому, vk.com