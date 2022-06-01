01 июня 2022

Екатеринбурженка с тремя детьми в машине устроила аварию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на выезде из Екатеринбурга в сторону Березовского Фото:

В Екатеринбурге 34-летняя женщина за рулем Opel Astra при развороте не уступила дорогу проезжающей мимо машине и столкнулась с ней. В результате аварии виновницу аварии увезли в больницу с переломом костей таза, пострадал также один из трех несовершеннолетних пассажиров, сообщает отделение ГИБДД по городу Березовский (Свердловская область) в официальной группе «ВКонтакте».

«1 июня около 19:45 по адресу Березовский тракт, 4 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Opel Astra, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Березовского, при развороте с правой полосы на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу попутной машине Honda. В результате происшествия пострадали водитель Opel и ее восьмилетний пассажир», — говорится в сообщении ГИБДД.

Владелицу Opel госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом костей таза. Восьмилетний пассажир получил ссадины на лице, он сидел на заднем сидении посередине и не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы установили, что в машине находились еще двое детей. Они были пристегнуты. В отношении владелицы Opel составили административный протокол за нарушение правил перевозки детей.

Авария произошла на выезде из Екатеринбурга
Фото:
Водитель Opel при развороте не уступила дорогу другой машине
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В аварии пострадали два человека
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В Екатеринбурге 34-летняя женщина за рулем Opel Astra при развороте не уступила дорогу проезжающей мимо машине и столкнулась с ней. В результате аварии виновницу аварии увезли в больницу с переломом костей таза, пострадал также один из трех несовершеннолетних пассажиров, сообщает отделение ГИБДД по городу Березовский (Свердловская область) в официальной группе «ВКонтакте». «1 июня около 19:45 по адресу Березовский тракт, 4 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Opel Astra, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Березовского, при развороте с правой полосы на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу попутной машине Honda. В результате происшествия пострадали водитель Opel и ее восьмилетний пассажир», — говорится в сообщении ГИБДД. Владелицу Opel госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом костей таза. Восьмилетний пассажир получил ссадины на лице, он сидел на заднем сидении посередине и не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы установили, что в машине находились еще двое детей. Они были пристегнуты. В отношении владелицы Opel составили административный протокол за нарушение правил перевозки детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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