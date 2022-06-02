Минфин: Россия готова урегулировать «технический» дефолт

02 июня 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Россия может решить вопрос с выплатой 1,9 млн долларов процентов по еврооблигациям, сообщили в Минфине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU РФ готова урегулировать ситуацию с «техническим» дефолтом по выплатам долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022». Об этом заявили в Министерстве финансов РФ. «Несмотря на то что задержка была вызвана исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, ряд инвесторов рассматривает задержку как намеренную со стороны России. Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям „Россия-2022“», — передает РБК заявление Минфина. Ранее комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) заявил о невыплате по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. В Кремле в свою очередь заявили, что в России отсутствуют объективные причины для объявления дефолта, пишет RT. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил: даже если технический дефолт будет объявлен, на экономику России это не повлияет, сообщает «Национальная служба новостей». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

РФ готова урегулировать ситуацию с «техническим» дефолтом по выплатам долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022». Об этом заявили в Министерстве финансов РФ. «Несмотря на то что задержка была вызвана исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, ряд инвесторов рассматривает задержку как намеренную со стороны России. Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям „Россия-2022“», — передает РБК заявление Минфина. Ранее комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) заявил о невыплате по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. В Кремле в свою очередь заявили, что в России отсутствуют объективные причины для объявления дефолта, пишет RT. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил: даже если технический дефолт будет объявлен, на экономику России это не повлияет, сообщает «Национальная служба новостей».