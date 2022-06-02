Подсудный свердловский мэр объяснил свои фото с детьми. «Уникальность публичных людей»

03 июня 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Павел Мартьянов считает резонанс вокруг фото происками оппонентов Фото: Анна Майорова © URA.RU Сложность работы и уникальность публичных людей в том, что они не могут отказывать никому в просьбах, например, в совместном фото. Таким мнением с URA.RU поделился мэр города Богданович (Свердловская область) Павел Мартьянов и привел в пример губернатора Евгения Куйвашева и президента России Владимира Путина. «В том сложность и уникальность публичных людей, что мы не имеем права отказывать никому. Я вынужден общаться с любым человеком. Если люди подходят ко мне и хотят со мной сфотографироваться, ну что я должен сказать — не подходите ко мне, я заразный? Не-не-не, мне запрещено? Я публичный человек, со мной много людей разной категории просят сфотографироваться. Вот скажите, как мне им отвечать?» — заявил Павел Мартьянов. В пример он привел президента Владимира Путина, с которым хотели бы иметь совестное фото многие россияне, а также свердловского губернатора Евгения Куйвашева. «Посмотрите пост, где губернатор на концерте Басты, где его ловят и делают селфи. В чем проблема?» — задался вопросом мэр. Статья по теме Скандальному свердловскому мэру дали последний шанс выиграть суд Ранее осуждение некоторых жителей Богдановича вызвали две истории, связанные с местным главой и детьми. В первом случае в паблике «Телеканал „ТВ-Богданович“» появился пост о том, как девочка попросила мэра сделать совместное фото, о котором давно мечтала. Спустя время на той же странице появилась заметка о другой школьнице, которая носит вырезанную из газеты фотографию Мартьянова как амулет. Якобы снимок чиновника приносит удачу и выручает из сложных ситуаций. Депутата Богдановича Анну Асанову возмутила эта ситуация. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Асанова написала пост о зарождении «культа личности подсудного главы». В разговоре с URA.RU депутат сообщила, что местные жители в шутку обращаются с предложениями причислить мэра к лику святых и возвести ему памятник. «В первом случае ко мне подошла не сама девочка, а ее мама и попросила сфотографироваться с дочерью. А о втором я вообще сам узнал из соцсетей. Эту историю начала раскачивать и комментировать депутат Анна Асанова, причем словами тех людей, которые за нею стоят. Это ее надо привлекать к ответственности за то, что использует честное имя детей, которые страшно далеки от всей этой политики», — считает Мартьянов. Павел Мартьянов в данный момент находится в статусе подсудимого, хотя и продолжает возглавлять власть в Богдановиче. Его обвиняют в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Сложность работы и уникальность публичных людей в том, что они не могут отказывать никому в просьбах, например, в совместном фото. Таким мнением с URA.RU поделился мэр города Богданович (Свердловская область) Павел Мартьянов и привел в пример губернатора Евгения Куйвашева и президента России Владимира Путина. «В том сложность и уникальность публичных людей, что мы не имеем права отказывать никому. Я вынужден общаться с любым человеком. Если люди подходят ко мне и хотят со мной сфотографироваться, ну что я должен сказать — не подходите ко мне, я заразный? Не-не-не, мне запрещено? Я публичный человек, со мной много людей разной категории просят сфотографироваться. Вот скажите, как мне им отвечать?» — заявил Павел Мартьянов. В пример он привел президента Владимира Путина, с которым хотели бы иметь совестное фото многие россияне, а также свердловского губернатора Евгения Куйвашева. «Посмотрите пост, где губернатор на концерте Басты, где его ловят и делают селфи. В чем проблема?» — задался вопросом мэр. Ранее осуждение некоторых жителей Богдановича вызвали две истории, связанные с местным главой и детьми. В первом случае в паблике «Телеканал „ТВ-Богданович“» появился пост о том, как девочка попросила мэра сделать совместное фото, о котором давно мечтала. Спустя время на той же странице появилась заметка о другой школьнице, которая носит вырезанную из газеты фотографию Мартьянова как амулет. Якобы снимок чиновника приносит удачу и выручает из сложных ситуаций. Депутата Богдановича Анну Асанову возмутила эта ситуация. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Асанова написала пост о зарождении «культа личности подсудного главы». В разговоре с URA.RU депутат сообщила, что местные жители в шутку обращаются с предложениями причислить мэра к лику святых и возвести ему памятник. «В первом случае ко мне подошла не сама девочка, а ее мама и попросила сфотографироваться с дочерью. А о втором я вообще сам узнал из соцсетей. Эту историю начала раскачивать и комментировать депутат Анна Асанова, причем словами тех людей, которые за нею стоят. Это ее надо привлекать к ответственности за то, что использует честное имя детей, которые страшно далеки от всей этой политики», — считает Мартьянов. Павел Мартьянов в данный момент находится в статусе подсудимого, хотя и продолжает возглавлять власть в Богдановиче. Его обвиняют в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями.