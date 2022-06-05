Жители Сургута жалуются на холод в квартирах. «В носках шерстяных ходим»

06 июня 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Жители Сургута сообщили, что замерзают в своих квартирах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) пожаловались, что в их квартирах нет горячей воды и они мерзнут. Своим возмущением они поделились в социальных сетях. «Холодно, воды нет горячей. Первый этаж еще, ноги к полу примерзают. Обогреватели везде стоят. И в носках шерстяных ходим», — пишет Светлана Драчева в группе «ЧП Сургут» соцсети «ВКонтакте». «Обогреватель целый день работает. В деревяшках вообще печаль, все продувает и сырость дома», — согласилась Вероника Абрамова. «На улице 21 градус, 50% влажности — это зябко, скажу я вам. И горячей воды еще нет», — написал Антон Верхоланцев. В администрации Сургута объяснили, что горячую воду отключили согласно графику, опубликованному на сайте города, для проведения ремонтных и регламентных работ. «Похолодание в домах, в которых временно отключена горячая вода, связано с погодой. Температура опустилась, и квартиры начали промерзать», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что о такой же проблеме сообщили жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Получить комментарий властей не удалось. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались, что в их квартирах нет горячей воды и они мерзнут. Своим возмущением они поделились в социальных сетях. «Холодно, воды нет горячей. Первый этаж еще, ноги к полу примерзают. Обогреватели везде стоят. И в носках шерстяных ходим», — пишет Светлана Драчева в группе «ЧП Сургут» соцсети «ВКонтакте». «Обогреватель целый день работает. В деревяшках вообще печаль, все продувает и сырость дома», — согласилась Вероника Абрамова. «На улице 21 градус, 50% влажности — это зябко, скажу я вам. И горячей воды еще нет», — написал Антон Верхоланцев. В администрации Сургута объяснили, что горячую воду отключили согласно графику, опубликованному на сайте города, для проведения ремонтных и регламентных работ. «Похолодание в домах, в которых временно отключена горячая вода, связано с погодой. Температура опустилась, и квартиры начали промерзать», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что о такой же проблеме сообщили жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Получить комментарий властей не удалось.