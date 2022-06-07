Екатеринбуржец отравился дымом при пожаре в подземном паркинге. Фото

07 июня 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

В Юго-западном районе вспыхнул пожар в подземном паркинге Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге произошел пожар в одном из гаражей трехэтажного подземного паркинга в Юго-западном микрорайоне. Сгорели две машины, есть пострадавший. С ожогом верхних дыхательных путей и отравлением его госпитализировали, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «Поступило сообщение о возгорании в гаражном боксе по улице Начдива Онуфриева, 55. На месте выяснилось, что из подвального гаражного помещения идет густой черный дым. После разведки было установлено, что на площади 60 квадратных метров горит внутренняя отделка, оборудование и два автомобиля в одном из гаражей трехэтажного подземного паркинга», — рассказали в МЧС. На месте пожара работали 10 единиц техники и 32 спасателя. Есть пострадавший — мужчина, который находился внутри гаражного бокса. Предварительно установлено, что он отравился продуктами горения, а также получил ожог верхних дыхательных путей. Его доставили в 40-ю больницу. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге произошел пожар в одном из гаражей трехэтажного подземного паркинга в Юго-западном микрорайоне. Сгорели две машины, есть пострадавший. С ожогом верхних дыхательных путей и отравлением его госпитализировали, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «Поступило сообщение о возгорании в гаражном боксе по улице Начдива Онуфриева, 55. На месте выяснилось, что из подвального гаражного помещения идет густой черный дым. После разведки было установлено, что на площади 60 квадратных метров горит внутренняя отделка, оборудование и два автомобиля в одном из гаражей трехэтажного подземного паркинга», — рассказали в МЧС. На месте пожара работали 10 единиц техники и 32 спасателя. Есть пострадавший — мужчина, который находился внутри гаражного бокса. Предварительно установлено, что он отравился продуктами горения, а также получил ожог верхних дыхательных путей. Его доставили в 40-ю больницу.