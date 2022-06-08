Уход Apple и Google Pay подстегнул спрос на челябинский сервис

Умным ключом уже больше года можно рассчитаться за проезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске у решения «Умный ключ» по бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте с февраля 2022 года стало в четыре раза больше пользователей. Разработка резко обрела популярность после ухода с рынка платежей Apple Pay и Google Pay, сообщила URA.RU руководитель проекта «Транспортная карта» компании «Интерсвязь» Юлия Сметанина.

«Особую популярность технология получила в конце февраля 2022 года. Новый способ бесконтактного расчета пришел на смену платежным сервисам Apple Pay и Google Pay, которые ограничили свою работу на территории РФ», — заявила URA.RU Сметанина.

В «умном ключе» от домофона функция транспортной карты была запущена во время пандемии коронавируса, когда стали востребованы бесконтактные платежи. До февраля 2022 года услугой пользовались 13 тысяч человек. Четырехкратный рост — до 53 тысяч — произошел после ухода из России американских платежных сервисов.

Авторы разработки утверждают, что ключ-карта несет в себе зашифрованную информацию, недоступную для злоумышленников. Сегодня сервисом могут пользоваться челябинцы. Сейчас ведутся переговоры с партнерами из других городов региона.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, эти санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

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