В свердловском садике воспитательница разбила нос ребенку

10 июня 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

За плохое поведение воспитательница ударила ребенка по лицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детском саду № 65 в Полевском (Свердловская область) воспитательница разбила ребенку нос. Причина — плохое поведение пятилетнего мальчика. «Вечером, 2 июня, мама пришла забрать из детсада №65 5-летнего сына и узнала, что за плохое поведение воспитательница ударила воспитанника по лицу. Удар спровоцировал у ребенка кровотечение из носа», — передает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. После инцидента мама мальчика обратилась за помощью в Центральную городскую больницу №2. «Пострадавшего мальчика отправили на тщательное обследование к ЛОР-врачу. Также информацию о происшествии передали в органы правопорядка», — говорится в сообщении. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в детский сад №65. Там корреспонденту сообщили, что подобного инцидента в учреждении не было. В ГОВД Полевского журналисту агентства не подтвердили и не опровергли информацию. Ранее агентство писало, что в муниципальном детсаду Екатеринбурга разгорается скандал. Родители семилетней девочки утверждают, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны воспитателя. Дочь пожаловалась родителям, что педагог била ее и заклеивала рот скотчем. По словам родителей, от рук воспитателя пострадали и другие дети. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В детском саду № 65 в Полевском (Свердловская область) воспитательница разбила ребенку нос. Причина — плохое поведение пятилетнего мальчика. «Вечером, 2 июня, мама пришла забрать из детсада №65 5-летнего сына и узнала, что за плохое поведение воспитательница ударила воспитанника по лицу. Удар спровоцировал у ребенка кровотечение из носа», — передает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. После инцидента мама мальчика обратилась за помощью в Центральную городскую больницу №2. «Пострадавшего мальчика отправили на тщательное обследование к ЛОР-врачу. Также информацию о происшествии передали в органы правопорядка», — говорится в сообщении. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в детский сад №65. Там корреспонденту сообщили, что подобного инцидента в учреждении не было. В ГОВД Полевского журналисту агентства не подтвердили и не опровергли информацию. Ранее агентство писало, что в муниципальном детсаду Екатеринбурга разгорается скандал. Родители семилетней девочки утверждают, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны воспитателя. Дочь пожаловалась родителям, что педагог била ее и заклеивала рот скотчем. По словам родителей, от рук воспитателя пострадали и другие дети.