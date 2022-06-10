Россельхозбанк требует от свердловских заводов миллионы долларов

10 июня 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Россельхозбанк потребовал с предприятий «MidUral» 14 миллионов долларов за долги Фото: Александр Мамаев © URA.RU Одно из крупнейших российских финансовых учреждений, — Россельхозбанк, — подало иск в арбитражный суд Свердловской области в отношении четырех заводов, входящих в группу MidUral. Банк требует от «Русского хрома 1915» и еще трех предприятий 14,3 млн долларов. Согласно опубликованной на сайте арбитража информации, иск также подан в отношении «Ключевского завода ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрики» и «Росспецсплава». По кредитам было заложено имущество компаний, на которое банк потребовал наложить обеспечительные меры. Суд не нашел оснований для данных действий. Ранее URA.RU уже писало про долги первоуральского завода «Русский хром 1915». Сразу несколько российских компаний и организаций в течении последних двух месяцев обратились в Арбитражный суд Свердловской области с иском к предприятию, общая сумма исков превышает 260 млн рублей. «Хромпик» входит в список неотключаемых предприятий, чем может пользоваться в данной ситуации. «Правда УрФО» сообщает, что генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер назвал Хромпик «идейным неплательщиком», платежи от которого поступают только по исполнительным листам. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Одно из крупнейших российских финансовых учреждений, — Россельхозбанк, — подало иск в арбитражный суд Свердловской области в отношении четырех заводов, входящих в группу MidUral. Банк требует от «Русского хрома 1915» и еще трех предприятий 14,3 млн долларов. Согласно опубликованной на сайте арбитража информации, иск также подан в отношении «Ключевского завода ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрики» и «Росспецсплава». По кредитам было заложено имущество компаний, на которое банк потребовал наложить обеспечительные меры. Суд не нашел оснований для данных действий. Ранее URA.RU уже писало про долги первоуральского завода «Русский хром 1915». Сразу несколько российских компаний и организаций в течении последних двух месяцев обратились в Арбитражный суд Свердловской области с иском к предприятию, общая сумма исков превышает 260 млн рублей. «Хромпик» входит в список неотключаемых предприятий, чем может пользоваться в данной ситуации. «Правда УрФО» сообщает, что генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер назвал Хромпик «идейным неплательщиком», платежи от которого поступают только по исполнительным листам.