В Екатеринбурге разграбили подземное овощехранилище. Видео

11 июня 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

На ЖБИ неизвестные взломали овощехранилище и похитили заготовки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге пожаловались на неизвестных, которые выломали железную дверь в овощехранилище на улице 40 лет ВЛКСМ и похитили заготовки. Пострадавшие поделились информацией в соцсетях. «Неизвестные выломали железную дверь, срезали кабель и вынесли все заготовки. Помещениями, расположенными на улице 40 лет ВЛКСМ, люди пользовались больше 30 лет», — рассказала местная жительница в сообществе «Наш ЖБИ» в соцсети «ВКонтакте». Другой пользователь написал в комментариях, что овощехранилище будут сносить, а на его месте построят дом. «Мы вывозили продукты 14 мая, свет уже был обрезан. На этом месте будет ЖК. Ну ладно, хоть не от рук вандалов пал погреб. Хотя, с какой стороны посмотреть — нам сообщили, что в этом году сносить хранилище не будут, а потом резко застройщик начал его крушить. Чем не вандализм?» — написала Юлия Чупрова. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге пожаловались на неизвестных, которые выломали железную дверь в овощехранилище на улице 40 лет ВЛКСМ и похитили заготовки. Пострадавшие поделились информацией в соцсетях. «Неизвестные выломали железную дверь, срезали кабель и вынесли все заготовки. Помещениями, расположенными на улице 40 лет ВЛКСМ, люди пользовались больше 30 лет», — рассказала местная жительница в сообществе «Наш ЖБИ» в соцсети «ВКонтакте». Другой пользователь написал в комментариях, что овощехранилище будут сносить, а на его месте построят дом. «Мы вывозили продукты 14 мая, свет уже был обрезан. На этом месте будет ЖК. Ну ладно, хоть не от рук вандалов пал погреб. Хотя, с какой стороны посмотреть — нам сообщили, что в этом году сносить хранилище не будут, а потом резко застройщик начал его крушить. Чем не вандализм?» — написала Юлия Чупрова.