В Евросоюзе расстроились из-за перспектив победы РФ на Украине

13 июня 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Русские все еще продвигаются вперед на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высокопоставленные чиновники Литвы, входящей в Европейский союз и поддерживающие Украину, признали вероятную победу России в конфликте с Украиной. Такое мнение высказал МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Мы далеки от победы. Русские все еще продвигаются вперед, или украинцы не могут сохранить линию соприкосновения в целости. Так что шансы на то, что Россия не потерпит поражения, все же весьма высоки», — признал он в интервью изданию Foreign Policy. Он подчеркнул, что России также удается успешно противостоять санкциям западных стран, передает телеканал 360. Ландсбергис добавил, что страна способна выдержать такое давление. После эскалации конфликта на территории Луганской и Донецкой народных республик президент РФ Владимир Путин признал территорию самостоятельной, и 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Главная цель российских войск — демилитаризация и денацификация, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые 8 лет терпели обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов. Из-за этого Запад ввел в отношении РФ жесткие экономические санкции, которые в итоге ударили по Евросоюзу и США. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Высокопоставленные чиновники Литвы, входящей в Европейский союз и поддерживающие Украину, признали вероятную победу России в конфликте с Украиной. Такое мнение высказал МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Мы далеки от победы. Русские все еще продвигаются вперед, или украинцы не могут сохранить линию соприкосновения в целости. Так что шансы на то, что Россия не потерпит поражения, все же весьма высоки», — признал он в интервью изданию Foreign Policy. Он подчеркнул, что России также удается успешно противостоять санкциям западных стран, передает телеканал 360. Ландсбергис добавил, что страна способна выдержать такое давление. После эскалации конфликта на территории Луганской и Донецкой народных республик президент РФ Владимир Путин признал территорию самостоятельной, и 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Главная цель российских войск — демилитаризация и денацификация, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые 8 лет терпели обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов. Из-за этого Запад ввел в отношении РФ жесткие экономические санкции, которые в итоге ударили по Евросоюзу и США.