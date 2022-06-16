Медведев пошутил над идеей пересадить чиновников на «Лады». «Первой моей машиной была „семерка“»

17 июня 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

Медведев вспомнил, что первой его машиной была «Лада-2107» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пошутил над идеей пересадить российских чиновников на отечественные автомобили «Лада». Он рассказал, что первой его машиной была «семерка» («Лада-2107»), купленная в 1995 году примерно за пять тысяч долларов. Тогда, по его словам, это была «приличная сумма», а авто считалось неплохим. «Потом продал раза в три дешевле. Каково же было мое удивление, когда летом 2008-го, уже после избрания, мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за 15 тысяч долларов. Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца», — написал Медведев в своем telegram-канале. «Мораль: всем чиновникам — только „Лады“», — иронично заключил он. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада». По его словам, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить им спрос, поэтому для госслужащих служебными машинами могли бы стать продукции отечественного автопрома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился на предложение главы Минфина, заявив, что он «как госслужащий готов ко всему». Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал, что все депутаты «и так ездят на автомобилях, которые собраны на территории нашей страны». В результате президент РФ Владимир Путин призвал снизить цены на отечественные автомобили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пошутил над идеей пересадить российских чиновников на отечественные автомобили «Лада». Он рассказал, что первой его машиной была «семерка» («Лада-2107»), купленная в 1995 году примерно за пять тысяч долларов. Тогда, по его словам, это была «приличная сумма», а авто считалось неплохим. «Потом продал раза в три дешевле. Каково же было мое удивление, когда летом 2008-го, уже после избрания, мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за 15 тысяч долларов. Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца», — написал Медведев в своем telegram-канале. «Мораль: всем чиновникам — только „Лады“», — иронично заключил он. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада». По его словам, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить им спрос, поэтому для госслужащих служебными машинами могли бы стать продукции отечественного автопрома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился на предложение главы Минфина, заявив, что он «как госслужащий готов ко всему». Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал, что все депутаты «и так ездят на автомобилях, которые собраны на территории нашей страны». В результате президент РФ Владимир Путин призвал снизить цены на отечественные автомобили.