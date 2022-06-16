На острове челябинского курортного озера нашли тело мужчины

Погибшего обнаружили на острове Голодай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На острове Голодай на озере Увильды в Челябинской области нашли тело 70-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области.

«В полицию обратился житель Кыштыма, который обнаружил на острове Голодай тело погибшего мужчины. Дежурная смена спасателей ПСС области на лодке доставила к месту происшествия сотрудников полиции — погибший 70-летний мужчина обнаружен на берегу у самого уреза воды, в 10 метрах от катера», — рассказали в пресс-центре.

В поисково-спасательной службе тело транспортировали на берег в районе базы отдыха «Красный камень». Ведется расследование причин смерти и обстоятельств происшествия.

Несколько дней назад URA.RU сообщало, что в реке Миасс в центре Челябинска утонул мужчина. По предварительным данным, погибший был инвалидом второй группы.