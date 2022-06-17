Россия ответила на обвинения США в «бряцании» ядерным оружием

Обвинения, звучащие в адрес Москвы насчет «бряцания» ядерным оружием является необоснованными. Об этом заявило российское посольство в США.
«Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — написано в официальном сообщении российского диппредставительства в Telegram.
В посольстве призвали не забывать о ключевой роли Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в обеспечении глобальной безопасности и стабильности. «Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей», — отметили дипломаты.
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова представителей государств о том, что миру якобы грозит ядерная война. Он заверил, что Россия, в свою очередь, никого не пугает, но все должны знать, что у Москвы есть все для защиты своего суверенитета.
Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов.
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