Россия ответила на обвинения США в «бряцании» ядерным оружием

18 июня 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

В посольстве призвали не забывать о ключевой роли ДНЯО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обвинения, звучащие в адрес Москвы насчет «бряцания» ядерным оружием является необоснованными. Об этом заявило российское посольство в США. «Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — написано в официальном сообщении российского диппредставительства в Telegram. В посольстве призвали не забывать о ключевой роли Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в обеспечении глобальной безопасности и стабильности. «Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей», — отметили дипломаты. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова представителей государств о том, что миру якобы грозит ядерная война. Он заверил, что Россия, в свою очередь, никого не пугает, но все должны знать, что у Москвы есть все для защиты своего суверенитета. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Обвинения, звучащие в адрес Москвы насчет «бряцания» ядерным оружием является необоснованными. Об этом заявило российское посольство в США. «Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — написано в официальном сообщении российского диппредставительства в Telegram. В посольстве призвали не забывать о ключевой роли Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в обеспечении глобальной безопасности и стабильности. «Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей», — отметили дипломаты. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова представителей государств о том, что миру якобы грозит ядерная война. Он заверил, что Россия, в свою очередь, никого не пугает, но все должны знать, что у Москвы есть все для защиты своего суверенитета. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов.