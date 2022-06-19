В поликлинике просят надевать маски из-за эпидемии холеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поликлиническом отделении №3 (ГАУЗ СО «ЦГБ № 20») в Екатеринбурге просят надевать маски из-за эпидемии холеры в стране. Об этом URA.RU рассказала горожанка Марина.

«Пришла на прием в поликлинику №3. Как и положено, подошла в регистратуру, а там записка. Написано, что в России эпидемия холеры. Если честно, то очень удивилась, так как нигде не слышала такой информации», — говорит собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу медучреждения. На звонок корреспондента никто не ответил.

Холера — это инфекционное заболевание, причина которой — бактерия — холерный вибрион (Vibrio cholerae). Заболевание проявляется диареей, которая очень быстро может привести к обезвоживанию.

Ранее агентство писало, что в начале мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что на данный момент врачам не удается сдержать распространения оспы. По информации всемирной организации здравоохранения, на данный момент в мире зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах.

В регистратуре больницы появилось объявление Фото: URA.RU