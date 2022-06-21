Рэпер посчитал, что утвержденный логотип не стоит своих денег Скриншот из клипа Моргенштерна

Команда рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) выразила свое недовольство по поводу нового логотипа Екатеринбурга к 300-летнему юбилею города. Мнение опубликовали в собственном СМИ рэпера под названием «Не Моргенштерн» в telegram-канале.

«В Екатеринбурге утвержден логотип на предстоящее 300-летие города. И вот за это отвалили нехилую сумму из бюджета?», — написала команда рэп-исполнителя. Также она предложила подписчикам выразить свою реакцию о новом логотипе с помощью смайлов: сердце означало одобрение, а удивленный смайл — «я нарисую круче».

20 июня власти Екатеринбурга показали новый логотип к 300-летию города, который будет отмечаться в августе 2023-го. Победителем конкурса стала Анастасия Лениченко, ей вручили сертификат на 300 тысяч рублей. При этом недоволен новым логотипом остался и депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников. По мнению, вариант, изначально победивший в голосовании, был лучше.