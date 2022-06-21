21 июня 2022
20 июня 2022

Жители ХМАО поспорили в соцсетях из-за салюта. «Салют не рановато?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк в честь Дня Победы. Челябинск, салют, фейерверк
В Мегионе салют назначили на 17 часов Фото:

Жители Мегиона поспорили в соцсетях из-за фейерверка, запланированного на 17 часов 25 июня (салют приурочен ко Дню молодежи — отмечается в РФ 27 июня). Афиша праздничных мероприятий опубликована в группе «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

«Салют в 17.00? А смысл, его видно толком не будет», — замечает пользователь с ником Маргарита Школа. «А что, в 22.00 или даже в полночь будет темнее и его будет лучше видно?» — возражает Анастасия Петрова. «Люди которые пишут про салют, видимо не совсем осведомлены, что салют бывает и дневной», — сообщает Георгий Семейников.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Мегиона, с просьбой рассказать, почему салют назначен на вечернее время. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало о фейерверке в Ханты-Мансийске. Салютом завершилось празднование Дня России.

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Жители Мегиона поспорили в соцсетях из-за фейерверка, запланированного на 17 часов 25 июня (салют приурочен ко Дню молодежи — отмечается в РФ 27 июня). Афиша праздничных мероприятий опубликована в группе «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте». «Салют в 17.00? А смысл, его видно толком не будет», — замечает пользователь с ником Маргарита Школа. «А что, в 22.00 или даже в полночь будет темнее и его будет лучше видно?» — возражает Анастасия Петрова. «Люди которые пишут про салют, видимо не совсем осведомлены, что салют бывает и дневной», — сообщает Георгий Семейников. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Мегиона, с просьбой рассказать, почему салют назначен на вечернее время. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказало о фейерверке в Ханты-Мансийске. Салютом завершилось празднование Дня России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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