В Мегионе салют назначили на 17 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Мегиона поспорили в соцсетях из-за фейерверка, запланированного на 17 часов 25 июня (салют приурочен ко Дню молодежи — отмечается в РФ 27 июня). Афиша праздничных мероприятий опубликована в группе «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

«Салют в 17.00? А смысл, его видно толком не будет», — замечает пользователь с ником Маргарита Школа. «А что, в 22.00 или даже в полночь будет темнее и его будет лучше видно?» — возражает Анастасия Петрова. «Люди которые пишут про салют, видимо не совсем осведомлены, что салют бывает и дневной», — сообщает Георгий Семейников.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Мегиона, с просьбой рассказать, почему салют назначен на вечернее время. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало о фейерверке в Ханты-Мансийске. Салютом завершилось празднование Дня России.