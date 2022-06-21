В Кургане ищут подрядчика, чтобы построить новую набережную

В Кургане на благоустройство набережной в Энергетиках потратят более семи миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана планируют до конца сентября текущего года благоустроить заброшенную набережную на берегу Тобола. На эти цели выделено более семи миллионов рублей. В настоящее время идет поиск подрядчиков. Такая информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по благоустройству набережной в микрорайоне Энергетики от стадиона „Синтез“ до „Царева городища“ в городе Кургане. Начальная цена: 7 126 975 рублей. Окончание подачи заявок: 29.06.2022 года», — говорится в аукционной документации. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства» города Кургана.

Согласно проекту благоустройства, на набережной будет обустроена пешеходная площадка на нижнем ярусе, организованы спуск для подъезда спецтехники, ремонт подпорной стенки со стороны водного объекта, расстановка малых архитектурных форм и устройство центральной лестницы.

Ранее городские власти рассказали о планах по строительству новой набережной в Кургане. По словам мэра Елены Ситниковой, ее планируют полностью отремонтировать в течение нескольких лет. Также сообщалось, что в Курганской области проваливается новая набережная. В Шадринске разрушилась тротуарная плитка у построенного, но не работающего фонтана. Подрядчик должен устранить дефекты до 1 июля.

В Кургане до конца сентября благоустроят набережную от стадиона «Синтез» до «Царева городища» Скрин: проектная документация набережной с сайта госзакупок