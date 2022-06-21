Для тюменцев введут запрет на алкоголь

В День молодежи тюменцы не смогут купить спиртное Фото: Дарья Попова © URA.RU

В День молодежи 25 июня в Тюмени не будут продавать спиртное в розницу. Об этом на сайте администрации города напоминает ее пресс-служба.

«25 июня на территории Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Этот день является праздничным. В случае выявления фактов продажи спиртного лица, допустившие нарушения, будут наказаны штрафами», — сообщает пресс-служба городской мэрии.

Там также подчеркнули, что запрет не будет распространяться на реализацию алкоголя в заведениях общепита. Приобрести спиртное в кафе и ресторанах будет можно.

25 июня в Тюмени отметят День молодежи. Это одна из трех дат, когда в городе запрещена розничная продажа алкоголя. В целом по области таких дней еще шесть. Подробнее — в памятке URA.RU.

Алкоголь в Тюменской области не продают в шесть праздничных дат, отдельно в Тюмени — еще в три