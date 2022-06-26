26 июня 2022

Челябинский тренер добился наказания руководства из-за зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Педагогу произвели перерасчет зарплаты за полтора года Фото:

В Еткульском районе (Челябинская область) тренер-преподаватель детской спортивной школы добился наказания своего руководства и перерасчета зарплаты за полтора года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Тренер-преподаватель детской спортивной школы Еткульского района обратился к первому зампрокурора области Павлу Вепреву по вопросу получения заработной платы не в полном объеме. В ходе проверки были выявлены нарушения в части изменения должностного оклада и стимулирующей надбавки», — отметили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам рассмотрения представления прокурора заявителю произведен перерасчет зарплаты за полтора года, начислено и выплачено более 40 тыс. рублей. Два виновных должностных лица понесли дисциплинарное наказание. Бывший руководитель дошкольного учреждения привлечен Государственной инспекцией труда области к административной ответственности.

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В Еткульском районе (Челябинская область) тренер-преподаватель детской спортивной школы добился наказания своего руководства и перерасчета зарплаты за полтора года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Тренер-преподаватель детской спортивной школы Еткульского района обратился к первому зампрокурора области Павлу Вепреву по вопросу получения заработной платы не в полном объеме. В ходе проверки были выявлены нарушения в части изменения должностного оклада и стимулирующей надбавки», — отметили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. По результатам рассмотрения представления прокурора заявителю произведен перерасчет зарплаты за полтора года, начислено и выплачено более 40 тыс. рублей. Два виновных должностных лица понесли дисциплинарное наказание. Бывший руководитель дошкольного учреждения привлечен Государственной инспекцией труда области к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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