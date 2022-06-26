Челябинский тренер добился наказания руководства из-за зарплаты

Педагогу произвели перерасчет зарплаты за полтора года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Еткульском районе (Челябинская область) тренер-преподаватель детской спортивной школы добился наказания своего руководства и перерасчета зарплаты за полтора года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Тренер-преподаватель детской спортивной школы Еткульского района обратился к первому зампрокурора области Павлу Вепреву по вопросу получения заработной платы не в полном объеме. В ходе проверки были выявлены нарушения в части изменения должностного оклада и стимулирующей надбавки», — отметили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам рассмотрения представления прокурора заявителю произведен перерасчет зарплаты за полтора года, начислено и выплачено более 40 тыс. рублей. Два виновных должностных лица понесли дисциплинарное наказание. Бывший руководитель дошкольного учреждения привлечен Государственной инспекцией труда области к административной ответственности.