Свердловчанина вывезли в лес и убили, чтобы «проучить»

Алексей Малыгин заявил, что посчитал свою жертву наркоманом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подозреваемые в похищении и убийстве вывезенного в лес свердловчанина Павла Пойменова Алексей Малыгин и Андрей Иванников признались, что совершили преступление, чтобы «проучить» мужчину. Об этом рассказал сотрудник полиции Вячеслав Суворков, участвовавших в допросе подозреваемых.

«Со слов Иванникова, Пойменов [встретившийся им ночью 29 мая 2021 года] просил о помощи, вел себя неадекватно. Говорил, что кому-то во дворе нужна была помощь. Иванников и Малыгин якобы пошли с ним, поняли, что там никого нет, потом произошел конфликт. Они заподозрили Пойменова в употреблении наркотиков, погрузили в машину и увезли за город, чтобы проучить», — рассказал Суворков со ссылкой на слова подозреваемых.

По их словам, Пойменов создавал впечатление человека, находящегося под воздействием наркотиков. При этом у него в руках, по сообщениям свидетелей, был нож. Малыгин заявлял, что, будучи пьяным, хотел напугать Пойменова.

«Я встречал девушку, которая употребляла [наркотики], и говорила, что в окружении Пойменова были наркоманы. Он дружил с ними и, когда выпивал, гулял с ножом по улице», — сказал Малыгин в суде. Однако представитель прокуратуры усомнилась в его словах и заявила, что подозреваемые пытаются оклеветать убитого.

Жителей Каменска-Уральского Андрея Иванникова и Алексея Малыгина начали подозревать в убийстве Пойменова после того, как их белый ВАЗ-2114 остановили сотрудники ГИБДД. Этот автомобиль заметили очевидцы, когда в него заталкивали Пойменова. Сразу после соответствующего сообщения силовики отправились на поиски, и нашли подозреваемых почти сразу после того, как они предположительно убили Пойменова в лесу и оставили тело в кустах.

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