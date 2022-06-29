Полянский: уловки не помогут Зеленскому в диалоге с Совбезом ООН

Владимир Зеленский уже не в силах поднять градус дискуссии в Совбезе Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять «градус дискуссии» в Совете. Об этом в своем telegram-канале заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский таким образом высказал свои общие впечатления от заседания Совбеза ООН по Украине, которое состоялось 28 июня. Первый заместитель отметил, что хоть антироссийский нарратив на Западе сохраняется, но «былого огонька» уже нет.

«Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей. И это внушает определенный оптимизм», — пишет Полянский. Также он акцентирует внимание, что для Киева и его западных покровителей важно не то, что происходит в реальности, а то, как подают это ведущие западные СМИ. Поэтому фейки еще будут появляться.

Ранее Полянский рассказал, когда завершится спецоперация на Украине. По его словам, российские войска остановятся, когда будут прекращены обстрелы Донбасса и с украинской территории перестанет исходить угроза.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»

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