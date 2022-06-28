Полянский объяснил, когда завершится спецоперация на Украине

29 июня 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Полянский: спецоперация на Украине будет идти до выполнения поставленных целей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская спецоперация на Украине не будет завершена до тех пор, пока не будут прекращены обстрелы Донбасса и с украинской территории не перестанет исходить угроза. Об этом доложил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — сказал Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская спецоперация на Украине не будет завершена до тех пор, пока не будут прекращены обстрелы Донбасса и с украинской территории не перестанет исходить угроза. Об этом доложил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — сказал Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди мирного населения.