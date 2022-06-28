28 июня 2022

Мэра из ХМАО обвинили в равнодушии и увольнении опытных кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки, шариковая ручка
На главу Югорска Алексея Харловв написана жалоба Фото:

Недавно избранного главу Югорска Алексея Харлова обвинили в нежелании общаться с гражданами и массовом увольнении компетентных чиновников городской администрации. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил житель Югорска. Источник агентства в мэрии считает, что жалобу мог написать кто-то из обиженных экс-сотрудников муниципалитета.

«Новый мэр Харлов увольняет профессиональных муниципальных служащих, качество работы подменил на пиар и медийность. Граждане Югорска записывались на прием еще в мае и не могут попасть. Он отказывается принимать. Прием ведет по субботам и принимает по пять человек. Люди готовятся жаловаться губернатору ХМАО [Наталье Комаровой]», — сообщил житель.

В администрации Югорска заявили URA.RU, что с момента избрания нового главы города в мае был взят курс на максимальную открытость и мэр уже провел четыре личных приема граждан, на которых было принято 29 человек. «Одновременно с этим главой города введены в практику встречи с жителями города каждый вторник в форме бизнес-завтрака с юридическими лицами. Каждую среду личные вопросы по деятельности главы города и администрации города можно обсудить на пробежке с главой города в парке на ул. Менделеева. На 27.06.2022 на личный прием главы города записано 35 человек. В июле планируется провести несколько личных приемов», — заявили в мэрии. Уход ряда высокопоставленных сотрудников в администрации Югорска объяснили их выходом на пенсию.

Источник URA.RU в самой мэрии считает, что появившаяся жалоба может быть связана с попыткой свести счеты с новым руководством муниципалитета за увольнение с муниципальной службы. «Наверное, не все были довольны таким вариантом развития событий для себя. А жалоба — это способ отомстить работодателю», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Харлов был избран главой города в мае, а прежде он являлся председателем местный думы. Его предшественник на посту мэра Андрей Бородкин ушел в отставку весной.

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Недавно избранного главу Югорска Алексея Харлова обвинили в нежелании общаться с гражданами и массовом увольнении компетентных чиновников городской администрации. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил житель Югорска. Источник агентства в мэрии считает, что жалобу мог написать кто-то из обиженных экс-сотрудников муниципалитета. «Новый мэр Харлов увольняет профессиональных муниципальных служащих, качество работы подменил на пиар и медийность. Граждане Югорска записывались на прием еще в мае и не могут попасть. Он отказывается принимать. Прием ведет по субботам и принимает по пять человек. Люди готовятся жаловаться губернатору ХМАО [Наталье Комаровой]», — сообщил житель. В администрации Югорска заявили URA.RU, что с момента избрания нового главы города в мае был взят курс на максимальную открытость и мэр уже провел четыре личных приема граждан, на которых было принято 29 человек. «Одновременно с этим главой города введены в практику встречи с жителями города каждый вторник в форме бизнес-завтрака с юридическими лицами. Каждую среду личные вопросы по деятельности главы города и администрации города можно обсудить на пробежке с главой города в парке на ул. Менделеева. На 27.06.2022 на личный прием главы города записано 35 человек. В июле планируется провести несколько личных приемов», — заявили в мэрии. Уход ряда высокопоставленных сотрудников в администрации Югорска объяснили их выходом на пенсию. Источник URA.RU в самой мэрии считает, что появившаяся жалоба может быть связана с попыткой свести счеты с новым руководством муниципалитета за увольнение с муниципальной службы. «Наверное, не все были довольны таким вариантом развития событий для себя. А жалоба — это способ отомстить работодателю», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что Харлов был избран главой города в мае, а прежде он являлся председателем местный думы. Его предшественник на посту мэра Андрей Бородкин ушел в отставку весной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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