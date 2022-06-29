Екатеринбургские школьники спели запрещенную песню «Мумий Тролль». Видео

30 июня 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Ранее администрация школы запретила школьникам петь песни «Мумий Тролль» из-за слов «граната» и «убивают» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В гимназии №9 в Екатеринбурге выпускники все же исполнили песню «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль», которую изначально не одобрила администрация школы. Видео с выступлением выложил сооснователь онлайн-сервиса для предпринимателей «Кнопка» Евгений Кобзев на своей странице в соцсети. «Самая ожидаемая песня выпускного», — подписал запись Кобзев. На видео ведущий подчеркнул, что «Владивосток 2000» стал раскрученной композицией благодаря инциденту с запретом на ее исполнение. Ранее в гимназии №9 в Екатеринбурге выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы мотивировало это тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют». Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за школьников. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В гимназии №9 в Екатеринбурге выпускники все же исполнили песню «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль», которую изначально не одобрила администрация школы. Видео с выступлением выложил сооснователь онлайн-сервиса для предпринимателей «Кнопка» Евгений Кобзев на своей странице в соцсети. «Самая ожидаемая песня выпускного», — подписал запись Кобзев. На видео ведущий подчеркнул, что «Владивосток 2000» стал раскрученной композицией благодаря инциденту с запретом на ее исполнение. Ранее в гимназии №9 в Екатеринбурге выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы мотивировало это тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют». Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за школьников.