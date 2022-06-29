29 июня 2022

Екатеринбургские школьники спели запрещенную песню «Мумий Тролль». Видео

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Бал выпускников
Ранее администрация школы запретила школьникам петь песни «Мумий Тролль» из-за слов «граната» и «убивают» Фото:

В гимназии №9 в Екатеринбурге выпускники все же исполнили песню «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль», которую изначально не одобрила администрация школы. Видео с выступлением выложил сооснователь онлайн-сервиса для предпринимателей «Кнопка» Евгений Кобзев на своей странице в соцсети.

«Самая ожидаемая песня выпускного», — подписал запись Кобзев. На видео ведущий подчеркнул, что «Владивосток 2000» стал раскрученной композицией благодаря инциденту с запретом на ее исполнение.

Ранее в гимназии №9 в Екатеринбурге выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы мотивировало это тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют». Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за школьников.

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В гимназии №9 в Екатеринбурге выпускники все же исполнили песню «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль», которую изначально не одобрила администрация школы. Видео с выступлением выложил сооснователь онлайн-сервиса для предпринимателей «Кнопка» Евгений Кобзев на своей странице в соцсети. «Самая ожидаемая песня выпускного», — подписал запись Кобзев. На видео ведущий подчеркнул, что «Владивосток 2000» стал раскрученной композицией благодаря инциденту с запретом на ее исполнение. Ранее в гимназии №9 в Екатеринбурге выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы мотивировало это тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют». Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за школьников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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