На «Екатеринбург Арене» начали действовать карты болельщиков

С 4 июля карту болельщика должны иметь все, кто планирует посетить матчи Российской Премьер-Лиги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На «Екатеринбург Арене» и еще на четырех стадионах в других российских городах с 4 июля начинает действовать карта болельщика. Оформить ее можно с сегодняшнего дня через Госуслуги, сообщает Минцифры РФ.

«Цифровую карту можно оформить в электронном виде на Госуслугах с 4 июля, после оформления она будет доступна в личном кабинете на портале. Карту болельщика должны иметь все, кто планирует посетить матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023», — говорится в сообщении ведомства.

Стадионы, на которых карта действует с 4 июля: «Фишт» в Сочи, «Ростов-Арена», «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена», «Нижний Новгород». С декабря 2022 года карта заработает на остальных крупных стадионах РФ, в том числе на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и на «Открытие Арене» в Москве.

Ближайший матч на «Екатеринбург Арене» состоится 29 июля. В этот день ФК «Урал» сыграет против команды из Краснодара. Ранее URA.RU сообщало, что «Екатеринбург Арена» наряду с пятью другими российскими стадионами станет одной из первых, где будут тестировать скандальную систему Fan ID. Крупнейшие фанатские объединения выступают против идентификаторов, так как считают, что они ограничивают свободу.

Fan ID — паспорт болельщиков. Он будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и станет гарантом безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

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