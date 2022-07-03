На «Екатеринбург Арене» начали действовать карты болельщиков

На «Екатеринбург Арене» и еще на четырех стадионах в других российских городах с 4 июля начинает действовать карта болельщика. Оформить ее можно с сегодняшнего дня через Госуслуги, сообщает Минцифры РФ.
«Цифровую карту можно оформить в электронном виде на Госуслугах с 4 июля, после оформления она будет доступна в личном кабинете на портале. Карту болельщика должны иметь все, кто планирует посетить матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023», — говорится в сообщении ведомства.
Стадионы, на которых карта действует с 4 июля: «Фишт» в Сочи, «Ростов-Арена», «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена», «Нижний Новгород». С декабря 2022 года карта заработает на остальных крупных стадионах РФ, в том числе на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и на «Открытие Арене» в Москве.
Ближайший матч на «Екатеринбург Арене» состоится 29 июля. В этот день ФК «Урал» сыграет против команды из Краснодара. Ранее URA.RU сообщало, что «Екатеринбург Арена» наряду с пятью другими российскими стадионами станет одной из первых, где будут тестировать скандальную систему Fan ID. Крупнейшие фанатские объединения выступают против идентификаторов, так как считают, что они ограничивают свободу.
Fan ID — паспорт болельщиков. Он будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и станет гарантом безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
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На «Екатеринбург Арене» и еще на четырех стадионах в других российских городах с 4 июля начинает действовать карта болельщика. Оформить ее можно с сегодняшнего дня через Госуслуги, сообщает Минцифры РФ. «Цифровую карту можно оформить в электронном виде на Госуслугах с 4 июля, после оформления она будет доступна в личном кабинете на портале. Карту болельщика должны иметь все, кто планирует посетить матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023», — говорится в сообщении ведомства. Стадионы, на которых карта действует с 4 июля: «Фишт» в Сочи, «Ростов-Арена», «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена», «Нижний Новгород». С декабря 2022 года карта заработает на остальных крупных стадионах РФ, в том числе на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и на «Открытие Арене» в Москве. Ближайший матч на «Екатеринбург Арене» состоится 29 июля. В этот день ФК «Урал» сыграет против команды из Краснодара. Ранее URA.RU сообщало, что «Екатеринбург Арена» наряду с пятью другими российскими стадионами станет одной из первых, где будут тестировать скандальную систему Fan ID. Крупнейшие фанатские объединения выступают против идентификаторов, так как считают, что они ограничивают свободу. Fan ID — паспорт болельщиков. Он будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и станет гарантом безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.