После ЧП качели убрали Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

В Челябинске в гостиничном комплексе «Алмаз» на улице Лесопарковая гостю на голову упала металлическая балка, державшая качели во внутреннем дворике. Пострадавший молодой человек госпитализирован с тяжелой травмой, рассказали URA.RU родные парня, боясь, что отель уйдет от ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Вечером 25 июня 24-летний молодой человек пришел на свадьбу к другу в отель „Алмаз“ на Лесопарковой, 15. Примерно через час после начала торжества все вышли на свежий воздух во внутренний дворик отеля. Пострадавший сел на подвесные качели, расположенные на огороженной территории гостиницы, после чего ему на голову обрушилась металлическая балка, державшая сиденье качелей на цепях, сами качели также упали вниз. Пострадавшего увезли в больницу на скорой помощи, он госпитализирован с тяжелой травмой головы, качели сотрудники комплекса демонтировали после этого, судя поп всему — железо на них просто сгнило», — рассказали родственники пострадавшего.

По их словам, никто из представителей отеля на связь не выходил, извинений не приносил. Родные считают, что в отеле не обеспечивается безопасность посетителей, так как подобные конструкции должны своевременно обслуживаться.

Проверку по факту случившегося проводит следственный отдел по Центральному району СУ СКР по Челябинской области. В пресс-службе регионального ведомства информацию пока не комментируют. Представители гостиничного комплекса «Алмаз» к моменту публикации материала комментарий по запросу URA.RU также не предоставили.

Качели крепились на балку при помощи цепей, вся конструкция упала на посетителя Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам