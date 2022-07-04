Пермячка отсудила 400 тысяч рублей за упавший с крыши рубероид

С крыши упала рубероид на стоящий около дома автомобиль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Березников (Пермский край) отсудила у управляющей компании более 400 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. на него с крыши дома упал рубероид. Подробности сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда.

«В августе 2021 года во дворе дома по улице Мира часть кровли (рубероида) с крыши обрушилась на автомобиль NISSAN ALMERA. Женщина обратилась в экспертную организацию, чтобы оценить размер ущерба. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта составила 317 тысяч рублей. Управляющая компания ООО „ЖПЭТ-1-Семино“ добровольно возместить ущерб отказалась. Женщина подала иск в суд», — сообщили в суде.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что повреждение автомобиля произошло по вине управляющей компании, так как они не уследили за состоянием кровли многоквартирного дома. В итоге с управляющей компании в пользу жительницы взыскали 306 тысяч рублей — за ущерб, причиненный машине, 10 тысяч рублей — компенсация морального вреда и штраф в размере 158 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало похожую историю. Пермяк отсудил 200 тысяч у районных властей за упавшую ветку дерева на его машину.