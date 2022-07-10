В случае смерти родственникам энергетиков выплатят 5 миллионов рублей материальной помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Свердловской области ищут энергетиков, которые будут работать над восстановлением инфраструктуры в Донбассе. Рабочим предлагают белую зарплату до 380 тысяч рублей в месяц, а в случае смерти — 5 миллионов рублей материальной помощи. Об этом URA.RU рассказал работник одного из участков «Центральные электрические сети» (филиал «МРСК Урала»).

«В начале июля всем сотрудникам участка выдали листы с информацией об условиях работы на территории ДНР и ЛНР. Тем, кто согласились на командировку, уже выдали бронежилеты. В случае смерти родственникам обещают выплатить 5 млн рублей», — сказал сотрудник в разговоре с корреспондентом агентства.

Согласно документу, копия которого есть в распоряжении URA.RU, за 31 рабочий день энергетики могут получить 380 тысяч 975 рублей. Расчет выплаты был произведен исходя из средней зарплаты работника филиала. В случае ранения выплачивается 3 млн.

Редакция направила запрос в пресс-службу ОАО «МРСК Урала». На момент публикации заметки ответа не последовало.

Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ отправят в Донбасс еще больше строителей для восстановления народных республик, там уже работают около 1000 строителей из России. Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановление Ждановки (ДНР). На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.

Расчетный лист, который выдавали сотрудникам свердловского отдела Фото: читатель URA.RU

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