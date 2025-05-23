ВС РФ стали еще ближе к Купянску. Карта

Минобороны: ВС РФ освободили Радьковку в Харьковской области
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ВС РФ продвигаются в районе Купянска
ВС РФ продвигаются в районе Купянска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка войск «Запад» взяла под контроль село Радьковка на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Освобожден населенный пункт Радьковка», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что населенный пункт находится в Харьковской области. 

Российские войска 22 мая освободили Новую Полтавку в ДНР. В Минобороны заявили, что операцию провела группировка войск «Центр». Она продолжает наступление на данном направлении.

ВС РФ освободили Радьковку на пути к Купянску
ВС РФ освободили Радьковку на пути к Купянску
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Группировка войск «Запад» взяла под контроль село Радьковка на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Освобожден населенный пункт Радьковка», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что населенный пункт находится в Харьковской области.  Российские войска 22 мая освободили Новую Полтавку в ДНР. В Минобороны заявили, что операцию провела группировка войск «Центр». Она продолжает наступление на данном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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