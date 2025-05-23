ВС РФ продвигаются в районе Купянска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группировка войск «Запад» взяла под контроль село Радьковка на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Радьковка», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что населенный пункт находится в Харьковской области.
Российские войска 22 мая освободили Новую Полтавку в ДНР. В Минобороны заявили, что операцию провела группировка войск «Центр». Она продолжает наступление на данном направлении.
ВС РФ освободили Радьковку на пути к Купянску
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