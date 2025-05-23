Экс-главком ВСУ заявил, что на Украине должны признать первенство России

Залужный: Россия обогнала Украину в гонке технологий
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Залужный признал первенство России и собственную зависимость от Запада
Залужный признал первенство России и собственную зависимость от Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия обогнала Украину по внедрению военных инноваций, и об этом надо говорить честно. Такое заявление сделал экс-главком ВСУ и нынешний посол Киева в Великобритании Валерий Залужный на оборонном форуме.

«Россия нас уже обогнала и мы отстаем — и об этом надо честно говорить», — отметил Валерий Залужный, не уточняя, о каких именно инновациях идет речь. Его слова передает «Комсомольская правда». Он также обратил внимание на зависимость Украины от внешней помощи, дефицит человеческих ресурсов и сложную экономическую ситуацию в стране.

Ранее в Белоруссии представили новый российский боеприпас IGLA для борьбы с мини-БПЛА. Об этом пишет RT.

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Россия обогнала Украину по внедрению военных инноваций, и об этом надо говорить честно. Такое заявление сделал экс-главком ВСУ и нынешний посол Киева в Великобритании Валерий Залужный на оборонном форуме. «Россия нас уже обогнала и мы отстаем — и об этом надо честно говорить», — отметил Валерий Залужный, не уточняя, о каких именно инновациях идет речь. Его слова передает «Комсомольская правда». Он также обратил внимание на зависимость Украины от внешней помощи, дефицит человеческих ресурсов и сложную экономическую ситуацию в стране. Ранее в Белоруссии представили новый российский боеприпас IGLA для борьбы с мини-БПЛА. Об этом пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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