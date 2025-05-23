Экс-главком ВСУ заявил, что на Украине должны признать первенство России

Россия обогнала Украину по внедрению военных инноваций, и об этом надо говорить честно. Такое заявление сделал экс-главком ВСУ и нынешний посол Киева в Великобритании Валерий Залужный на оборонном форуме.
«Россия нас уже обогнала и мы отстаем — и об этом надо честно говорить», — отметил Валерий Залужный, не уточняя, о каких именно инновациях идет речь. Его слова передает «Комсомольская правда». Он также обратил внимание на зависимость Украины от внешней помощи, дефицит человеческих ресурсов и сложную экономическую ситуацию в стране.
Ранее в Белоруссии представили новый российский боеприпас IGLA для борьбы с мини-БПЛА. Об этом пишет RT.
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