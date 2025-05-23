Метро Петербурга просит взыскать 67 млн с террористов за события 2017 года

Петербургский метрополитен обратился в суд с требованием взыскать с 11-ти осужденных по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году ущерб на сумму 67 млн рублей. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
«Петербургский метрополитен подал в суд на террористов. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей», — написала Лебедева в своем telegram-канале.
В исковом заявлении отмечается, что взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года, а 10 декабря 2019 года городской суд вынес приговор в отношении 11-ти обвиняемых, который вскоре вступил в законную силу. По словам Дарьи Лебедевой, материальный ущерб истца включает выплаты пострадавшим, расходы на устранение последствий взрыва вагона, а также стоимость самого поврежденного вагона. Сейчас исковое заявление зарегистрировано в Ленинском районном суде Санкт-Петербурга, материалы дела переданы на рассмотрение судье.
Ранее, в декабре 2019 года, фигурантам дела вынесли приговор — от 18 лет лишения свободы. При этом организатору теракта дали пожизненное заключение.
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