«Мы не тупее»: олимпийская чемпионка раскритиковала тех, кто против спортсменов в Госдуме

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова выразила поддержку спортсменам, решившим попробовать себя в политике. По ее словам, представители спорта ничем не уступают другим профессионалам и достойны быть избранными в Государственную думу.
«Я приветствую, когда спортсмены идут в Госдуму. Я считаю, что мы не тупее других людей — врачей, юристов и так далее», — сказала Ишмуратова РИА Новости. Чемпионка подчеркнула, что спортсмены работают над своим успехом с раннего возраста, добиваются высоких результатов и прославляют страну на международной арене. Она отметила, что олимпийские чемпионы заслужили право представлять интересы граждан наравне с врачами, юристами и бизнесменами. Ишмуратова также отметила, что совмещать активную спортивную карьеру с работой в Госдуме практически невозможно из-за высокой занятости и ответственности, которую требует депутатская деятельность.
Поводом для комментария Ишмуратовой стало известие о том, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак принимает участие в праймериз партии «Единая Россия». Ступак, уроженка Сосногорска (Республика Коми), баллотируется на пост депутата государственного совета Республики Коми VIII созыва как беспартийный кандидат.
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