Москалькова попросит омбудсмена Украины посещать удерживаемых в Сумах 34 человек

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о намерении обратиться к Международному комитету Красного Креста (МККК) и омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой посещать и контролировать условия содержания 34 жителей Курской области, удерживаемых в Сумах. Об этом Москалькова рассказала в интервью телеканалу RT.
«По нашим данным, сегодня в Сумах находится 34 человека, с каждым из родственников удерживаемых там лиц мы держим постоянную связь. Я по-прежнему буду просить и Международный комитет Красного Креста, и украинский офис уполномоченного по правам человека посещать этих людей и следить за тем, чтобы условия их содержания, пока они не будут вызволены, сохранялись по-прежнему на том же уровне. Конечно, будем бороться за их скорейшее возвращение», — заявила Москалькова.
Между Россией и Украиной состоялся обмен военными и гражданскими лицами по формуле «390 на 390», сообщило Министерство обороны РФ. Все россияне, вернувшиеся в результате обмена, находятся в Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их направят на родину для прохождения лечения и реабилитации в специализированных медицинских учреждениях. Российская сторона также выразила намерение продолжать подобные обмены в ближайшее время.
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